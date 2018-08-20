"Голубые каски" могут появиться на Донбассе: у Меркель рассказали о переговорах с Путиным

Недавние переговоры в Германии так и не принесли позитивного результата для Украины, но не все потеряно

Германия и Россия планируют и далее обсуждать тему возможности введения миротворцев ООН на Донбасс для урегулирования вооруженного конфликта на востоке Украины. Об этом заявил представитель кабинета министров ФРГ Штеффан Зайберт по итогам переговоров президента РФ Владимира Путина и немецкого канцлера Ангелы Меркель, состоявшихся на днях.

Он подтвердил, что Путин и Меркель поднимали во время переговоров эту тему.

"Да, есть возможность урегулирования ситуации (на Донбассе. – Ред.) таким образом, обе стороны с этим согласны. "Голубые каски" могут дать для этого шанс. Но как это может происходить и с каким мандатом – это будут интенсивно обсуждать дальше", – сказал Зайберт.

Напомним, российский лидер приехал с визитом к немецкому канцлеру 18 августа. Чтобы не ограничивать себя временными рамками, Меркель и Путин решили нарушить традицию и выйти к прессе не после переговоров, а до их начала, и затем углубиться в дискуссии.

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А вот руководитель немецко-украинского проекта Ukraine calling Штефан Генкель узрел тревожный момент во встрече Меркель с Путиным. Он отметил, что Меркель перед Путиным не затронула ряд чувствительных для Кремля тем – по Сенцову, Крыму, санкциям.

В свою очередь президент Украины Петр Порошенко сегодня провел телефонный разговор с Меркель. Федеральный канцлер проинформировала о результатах переговоров с президентом РФ, проведенных накануне в Германии.