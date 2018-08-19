Немецкий эксперт назвал тревожный момент во встрече Меркель с Путиным

Канцлер Германии на пресс-конференции не затронула ряд чувствительных для Кремля тем, отметил Генкель

В списке тем, которые обсуждали на встрече в Германии канцлер Ангела Меркель и президент РФ Владимир Путин, руководитель немецко-украинского проекта Ukraine calling Штефан Генкель видит тревожный для Украины знак, передает Hromadske.ua.

Эксперт обратил внимание на то, что накануне встречи украинский президент Петр Порошенко в телефонном разговоре призвал Меркель поднять вопрос освобождения украинского политзаключенного Олега Сенцова, который голодает уже почти 100 дней.

При этом на пресс-конференции канцлер сказала лишь, что обсудит с президентом РФ права человека – и это не единственная тема, которую стороны обошли вниманием, указал Генкель.

"Не сказали ни слова о Крыме, санкциях, и, что тревожно – ни слова о деле Сенцова. Можно сказать, что Путин сумел убрать темы с повестки дня, о которых надо говорить", – заметил эксперт.

Вместе с тем, по его словам, в немецком парламенте существует общая позиция по сохранению санкций против России.

"Главное, чтобы говорили. Эти встречи много показывают", – отметил Генкель. Таким образом, по его мнению, можно понять приоритетность вопросов внешней политики.

"Даже до саммита от правительства были четкие указания, что не произойдет никаких больших изменений в политике в отношении России. Но мы видим, что Меркель хочет стабилизировать ситуацию. В США власти не могут достичь согласия. Конгресс принимает все более строгие санкции, а президент является достаточно пророссийским. Поэтому, несмотря на достаточно нестабильную ситуацию со стороны Штатов, Меркель пытается вести гораздо более стабильную политику с европейской стороны", – рассказал эксперт.

Кроме того, он напомнил, что за несколько часов до встречи с Меркель Путин посетил свадьбу руководительницы австрийского МИД, что вызвало возмущение как в Австрии, так и в Украине. При этом Генкель указал на то, что глава МИД Австрии Карин Кнайсль относится к праворадикальной Австрийской партии свободы и занимает пророссийскую позицию.