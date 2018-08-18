"Сверили часы": что наговорили Путин и Меркель об Украине и Сирии

Президент РФ Владимир Путин и канцлер ФРГ Ангела Меркель 18 августа провели рабочий обед, за которым обсудили двусторонние и глобальные вопросы. Для того, чтобы не ограничивать себя временными рамками, Меркель и Путин решили нарушить традицию и выйти к прессе не после переговоров, а до их начала, и затем углубиться в дискуссии.

"Под камеры" и Путин, и Меркель обозначили темы беседы: Украина, "Северный поток – 2", иранское ядерное досье, Сирия.

О необходимости "сверки часов" сказала Меркель. Она объяснила важность переговоров с Путиным.

"Я думаю, что в свете того факта, что по всему миру много серьезных конфликтов подчеркивает необходимость поиска решений", – сказала канцлер.

Меркель подчеркнула, что намерена продолжить диалог, начатый на встрече политиков в Сочи.

"Мы несем ответственность – и Германия, и Россия как постоянные члены Совета Безопасности ООН. ... Я придерживаюсь мнения, что разногласия можно решить только посредством переговоров", – добавила Меркель.

Меркель и Путин о Донбассе

Выступая перед журналистами до начала переговоров, канцлер ФРГ призвала продолжить поиск путей решения конфликта в Украине.

"Основой были и остаются минские соглашения, хотя мы и должны констатировать, что до сих пор нет стабильного перемирия. ... Я надеюсь, что до начала учебного года удастся предпринять еще одну попытку продвинуться вперед в разведении сил", – отметила Меркель.

Кроме того, животрепещущим остается вопрос работы миротворческой миссии ООН на Донбассе.

"Мы также обсудим сегодня возможность создания миссии ООН, которая могла бы внести свой вклад в примирение. ... Германия в любом случае готова внести свой вклад в рамках нормандского формата", – сообщила Меркель.

Путин заверил, что и Россия якобы готова продолжать поиск решений.

"В контексте урегулирования украинского кризиса, который, к сожалению, никак не продвигается, имеем в виду подчеркнуть безальтернативность реализации минских соглашений, отметить нашу заинтересованность в работе в рамках "нормандского формата" и контактной группы, готовность и далее оказывать содействие специальной мониторинговой миссии ООН. ... Надеюсь, что нам удастся все-таки продвинуться по этому направлению", – добавил президент РФ.

"Северный поток – 2" и транзит через Украину

Говоря об Украине, Меркель напомнила Путину об условии запуска "Северного потока – 2". Она заявила что, при реализации этого проекта Украина должна сохранить свою роль страны, которая осуществляет транзит российского газа в Европу.

На это Путин в очередной раз заверил Меркель в том, что "Северный поток – 2" не закрывает возможности транзита газа через Украину.

"Главное, чтобы этот украинский транзит, традиционный для нас, соответствовал экономическим требованиям, был экономическим во всех смыслах этого слова", – добавил глава российского государства.

В контексте "Северного потока – 2" ни Путин, ни Меркель не упомянули США. Хотя сегодня, 18 августа, западные СМИ выяснили, когда США ударит санкциями по "Северному потоку – 2". Это, по неофициальным данным, произойдет уже в ближайшие недели.

Ранее американский сенатор Джон Баррассо внес в Конгресс США законопроект о санкциях против инвесторов российских проектов по экспорту энергоносителей. Как заявил сенатор, цель законопроекта – помочь союзникам по НАТО избежать политического принуждения со стороны России, которая использует энергетические ресурсы для геополитических целей.

Иранское досье

Еще одним вопросом, связанным с санкциями США, стало иранское ядерное досье. И Меркель, и Путин выступили за сохранение ядерной сделки по Ирану.

"Германия поддерживает сохранение ядерной сделки, но мы наблюдаем с беспокойством за действиями Ирана в регионе, будь то конфликт в Йемене, программа по развитию баллистических ракет, ситуация в Сирии", – сказала Меркель.

Путин также отметил необходимость сохранения Совместного всеобъемлющего плана действий (СВПД) по иранской ядерной программе.

"Крайне важно сохранить эту одобренную Советом Безопасности ООН многостороннюю договоренность, направленную на укрепление региональной и глобальной безопасности и режима ядерного нераспространения", – заявил он, имея в виду объявленный в мае этого года выход США из СВПД.

Этот план, согласованный Ираном и "шестеркой" международных посредников (РФ, Великобритания, Китай, США, Франция и ФРГ), предусматривал отмену санкций, наложенных на Иран в связи с его ядерной программой, в обмен на обязательства Тегерана ограничить ядерную деятельность и поставить ее под международный контроль.

Сирийский конфликт

Путин и Меркель сообщили, что обсудят и сирийское урегулирование. Так, канцлер ФРГ отметила, что боевые действия в Сирии пошли на спад, но сохраняется сложная гуманитарная ситуация.

"Мы должны, прежде всего, избежать того, чтобы дело дошло до гуманитарной катастрофы", – сказала она.

В этом же ключе высказался президент РФ.

"Важно наращивать гуманитарную составляющую сирийского конфликта, имея в виду, прежде всего, оказание гуманитарной помощи сирийскому народу, и помогать тем районам, куда могут вернуться беженцы, находящиеся за границей", – сказал Путин.

По мнению Путина, для этого необходимо помочь восстановить водоснабжение, канализацию, медицинское обслуживание. Он выразил уверенность в том, что в этом заинтересованы все, в том числе и Европа.