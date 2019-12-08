Гончарук прибыл в Одессу: онлайн-трансляция

Премьер-министр Алексей Гончарук приехал в Одессу в связи с трагическими событиями с пожаром в колледже. Сайт "Сегодня" транслирует брифинг с главой правительства.
Вместе с главой правительства перед журналистами выступал и лидер парлментской фракции "Слуга народа" Давид Арахамия.
Как сообщали новости "Сегодня", в среду, 4 декабря, около 10:00 в Одессе в шестиэтажном здании на углу Пушкинской и Троицкой улиц, известном как доходный дом Асвадурова, вспыхнул крупный пожар, в котором погибли десять человек и еще десятки человек пострадали.
Сегодня ночью, 8 декабря, родные опознали еще одного из погибших в здании на Троицкой. Это 16-летний студент колледжа экономики, права и гостинично-ресторанного бизнеса Кирилл Трофимчук. По словам Алены Трофимчук, на данный момент тело Кирилла находится на ДНК экспертизе. О дате и времени похорон будет сообщено в течение следующей недели.
Читайте все подробности масштабного пожара в Одесс с фото и видео.
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