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Гончарук прибыл в Одессу: онлайн-трансляция

8 декабря, 15:41

На днях в одном из зданий города случился масштабный пожар, в результате которого много людей погибли и пострадали

Фото: facebook.com/PMHoncharuk

Фото: facebook.com/PMHoncharuk

Премьер-министр Алексей Гончарук приехал в Одессу в связи с трагическими событиями с пожаром в колледже. Сайт "Сегодня" транслирует брифинг с главой правительства.

Вместе с главой правительства перед журналистами выступал и лидер парлментской фракции "Слуга народа" Давид Арахамия.

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Как сообщали новости "Сегодня", в среду, 4 декабря, около 10:00 в Одессе в шестиэтажном здании на углу Пушкинской и Троицкой улиц, известном как доходный дом Асвадурова, вспыхнул крупный пожар, в котором погибли десять человек и еще десятки человек пострадали.

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Сегодня ночью, 8 декабря, родные опознали еще одного из погибших в здании на Троицкой. Это 16-летний студент колледжа экономики, права и гостинично-ресторанного бизнеса Кирилл Трофимчук. По словам Алены Трофимчук, на данный момент тело Кирилла находится на ДНК экспертизе. О дате и времени похорон будет сообщено в течение следующей недели.

Читайте все подробности масштабного пожара в Одесс с фото и видео.

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Одесса Алексей Гончарук

Источник: Сегодня

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