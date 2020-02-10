Гончарук рассказал, что на самом деле думает о Зеленском

Фото: facebook.com/PMHoncharuk

Премьер-министр Алексей Гончарук заявил, что историю о якобы прослушке разговора о Зеленском извратили и на самом деле он не давал оценку президенту Украины и его компетентности.

Об этом он рассказал в интервью "Украинской правде".

Он считает Зеленского хорошим менеджером и умным человеком.

"Во-первых, я не давал оценку знаниям Зеленского, это не так. Фраза была вырвана из контекста. Мы обсуждали презентацию, и я объяснял своим коллегам, что в воображаемом сознании клиента, то есть человека, которому будем презентовать определенную свою логику, должен сформироваться некий образ. И поэтому это совсем другая история. Я считаю, что президент у нас очень умный. Это правда. Он имеет большой опыт работы в бизнесе. Я считаю, что он хороший менеджер и достаточно мудрый человек. И это та оценка, которую я постоянно на самом деле распространяю абсолютно во всех аудиториях", – сказал Гончарук.

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Глава правительства видит в президенте партнера и их объединяет общая цель, поэтому и важные вопросы он сверяет с Зеленским.

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"Для нас, для правительства, он (президент. – Ред.) является таким камертоном – клиентом, заказчиком, потому что он на самом деле довольно тонко, по моему мнению, чувствует настроения людей и их потребности. И лично я сверяю с ним правильность решений, которые мы принимаем", – сказал премьер и добавил, что, тем не менее, у него с Зеленским не всегда совпадают позиции по тем или иным вопросам

Гончарук добавил, что не стоит сейчас оценивать его работу на посту премьер-министра, поскольку 5 месяцев – это "неадекватно маленький срок для того, чтобы оценивать работу правительства, потому что часто некоторые решения имеют эффект через полгода, год.

Как сообщали новости "Сегодня", ранее на анонимном канале в YouTube появилась запись якобы с совещания премьер-министра с представителями Кабмина и Нацбанка, на котором обсуждались вопросы экономики, а также коммуникация с президентом Владимиром Зеленским. Содержание беседы активно обсуждали СМИ. Отметим, что себя предполагаемый глава Кабмина на записи называет "полным профаном в экономике". Позже на телеканале "Украина24" сам Гончарук назвал возможную прослушку преступлением и считает, что запись была смонтирована.

В связи с этим скандалом глава правительства даже подавал заявление президенту об отставке, однако одобрено оно не было. Позже и депутаты, и президент Зеленский обратились к правоохранителям расследовать инцидент с прослушкой Гончарука и в кабинетах высших органов власти в принципе.

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