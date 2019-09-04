Гончарук рассказал, есть ли у Кабмина кандидаты на пост главы КГГА

Премьер считает, что было бы лучше уволить Столара, а не Кличко

/ Фото: Кабинет министров Украины

В Кабинете министров пока что нет кандидатов на должность главы Киевской городской государственной администрации, которая освободилась в связи с увольнением Виталия Кличко. Об этом сообщил глава правительства Алексей Гончарук в ходе заседания Кабмина.

Он уточнил, что вопрос рассмотрения кандидатур будет рассматриваться после того, как решение по увольнению Кличко окончательно утвердит президент Владимир Зеленский.

При этом Гончарук заявил, что уважает Кличко как чемпиона и человека, который сделал "очень много для страны".

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"Я бы с удовольствием уволил не его, а господина Столара, но формальной должности у этого человека нет, поэтому это сделать было невозможно", – отметил премьер.

Также, по его словам, в столице не прекратилась коррупционная практика, есть группы влияния, которые оказывают воздействие на городскую администрацию. Гончарук выразил мнение, что Кличко нужно "усилить" сильным и порядочным главой администрации, который способен сопротивляться группам влияния.

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Напомним, с просьбой дать добро на увольнение председателя КГГА Офис президента обратился к Кабмину в июле. Глава ОП Андрей Богдан заявил о намерении президента Владимира Зеленского сменить руководителя Киевской горадминистрации либо снова ввести два поста — мэра столицы и главы КГГА. Разделение этих должностей, напомним, лишает избранного горожанами мэра прямых исполнительных рычагов, оставляя в его ведении лишь вопросы Киеврады и представительские функции.

Сам Кличко отмечал, что будет защищать в суде право остаться главой КГГА, заявив,что увольнение его с поста в КГГА неконституционно.

При этом киевляне подобное уже переживали при президенте Викторе Януковиче: в 2010 году он уволил Леонида Черновецкого и назначил главой КГГА Александра Попова. Черновецкий после этого, по сути, перестал влиять на любые решения.

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