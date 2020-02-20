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Гончарук рассказал, как будет проходить размещение эвакуированных из Китая украинцев

20 февраля, 11:24

Объект, где разместят украинцев, прошел проверку эпидемиологов и соответствует всем требованиям ВОЗ

Безопасность каждого украинца и тех, кого эвакуировали из Уханя, и тех, кто все время находится в Украине, – абсолютный приоритет президента и правительства. Об этом в Facebook заявил премьер-министр Алексей Гончарук.

"Мы своих не оставляем! В любой ситуации надо быть людьми и помнить, что в такой ситуации мог оказаться каждый из нас или близкий нам человек", – написал он.

Премьер отметил, что эвакуация прошла успешно. Все пассажиры, члены экипажа и сопровождающие лица чувствуют себя удовлетворительно, их осмотрели медики. Никаких симптомов острых респираторных инфекций нет.

"Самолет спецрейса совершил посадку в международном аэропорту города Борисполь для дозаправки и вылетит в Международный аэропорт Харьков. Там будут приняты все возможные меры по соблюдению безопасности пассажиров, членов экипажа и работников аэропорта. Борт будет размещен на отдельной изолированной стоянке. Все процедуры (паспортный контроль, таможенные формальности) будут выполнены у трапа самолета. Далее 45 Украинских и 27 иностранных граждан, экипаж самолета и сопровождающие лица будут доставлены специальным транспортом ГСЧС Украины в сопровождении и под охраной полиции на территорию медицинского центра Национальной гвардии Украины "Новые Санжары" в Полтавской области", - написал Гончарук.

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Премьер добавил, что обсервация продлится 14 дней, "на локации 24/7 находятся врачи, обеспеченные всем необходимым и готовые оказать необходимую помощь".

"Мы руководствуемся единственной целью – безопасностью людей. Поэтому никакой угрозы для находящихся там и окружающих объект не несет. Он прошел проверку эпидемиологов и соответствует всем требованиям ВОЗ", – заявил Гончарук.

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Премьер напомнил, что в Украине не зарегистрировано ни одного случая болезни, вызванной коронавирусом.

"Призываю граждан Украины не поддаваться на провокации, соблюдать общественный порядок и безопасность, с пониманием отнестись к ситуации и наших граждан и иностранцев, которые нуждаются в помощи государства Украина в сложной ситуации", – заявил Алексей Гончарук.

Ранее президент Владимир Зеленский заявил, что угрозы коронавируса нет, но есть другая опасность.

Напомним, в Министерстве иностранных дел сообщили, что самолет с эвакуированными украинцами из Китая приземлился в аэропорту "Борисполь" на дозаправку. После он вылетит в Международный аэропорт Харьков. Из Харькова эвакуированные украинцы специальным транспортом в сопровождении и под охраной полиции будут доставлены на территорию медицинского центра Национальной гвардии Украины "Новые Санжары" в Полтавской области.

Тем временем в райцентре Новые Санжары Полтавской области начались столкновения местных жителей с силовиками.

Все подробности в спецтеме Эвакуация украинцев из Китая

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