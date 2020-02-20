Зеленский о прибытии украинцев из Китая: Угрозы вируса нет, но есть другая опасность

В ближайшее время у эвакуированных украинцев охрана будет серьезней, чем у президента

После того, как самолет из Китая с украинцами приземлился в Борисполе, президент Владимир Зеленский заявил, что были приняты беспрецедентные меры безопасности, чтобы исключить возможность попадания коронавируса в Украину. Об этом он написал на своей странице в Facebook.

По его словам, на борту находятся не только украинцы, но и граждане других стран. Он отметил, что из-за сложностей с погодой самолет пришлось посадить в Борисполе, после чего он отправится в Харьков, как и планировалось ранее.

"Меры безопасности – беспрецедентные. Сделали все возможное и невозможное, чтобы гарантировать, что вирус в Украину не попадет. Несколько граждан не пустили на борт в Ухане, поскольку у них была немного повышена температура. Все, кто поднялся на борт – в удовлетворительном состоянии. Они здоровы, но должны пройти карантин и обсервацию в течение 14 дней. Эвакуированные будут жить в закрытом медицинском центре Национальной гвардии в Новых Санжарах. Он будет полностью изолирован и переведен на строгий режим бактериологической безопасности. В течение двух недель это будет, наверное, наиболее охраняемый объект в стране. Сочувствую нашим эвакуированным, потому что знаю, что такое находиться под личной охраной, а у них охрана будет гораздо серьезнее, чем у президента. То есть бактериологического опасности нет. Но есть другая опасность, о которой я хотел бы сказать. Опасность забыть о том, что все мы люди и все мы – украинцы. Каждый из нас. Включая тех, кто оказался в Ухане во время эпидемии", – написал Зеленский.

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Как сообщал сайт "Сегодня", сегодня утром, 20 февраля, в 9:40 украинский пассажирский самолет спецрейса "PQ 7302" с эвакуированными из КНР гражданами совершил посадку в международном аэропорту города Борисполь. До этого он долго кружил над Харьковом, но так и не смог приземлится из-за плохих погодных условий.

Тем временем в райцентре Новые Санжары Полтавской области начались столкновения местных жителей с силовиками, поскольку стало известно, что эвакуированных из Китая украинцев якобы везут в Санжары, в госпиталь, который находится в центре города. К городу стянуты внушительные силы Нацгвардии при поддержке бронетехники.

В то же время сегодня в аэропорту Харькова на выезде к взлетной полосе подогнали три скорых, их экипажи в защитных костюмах. Также прибыли несколько автобусов оперативно-спасательной службы. Говорят: "На всякий случай".

Все подробности в спецтеме Эвакуация украинцев из Китая

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