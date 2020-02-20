В "Слуге народа" рассказали, как будут охранять эвакуированных из Китая украинцев

Медцентр будет находится под охраной Национальной Гвардии и Национальной полиции

Место изоляции эвакуированных из Уханя украинцев и иностранцев, будет находиться под охраной полиции и Нацгвардии. Об этом рассказал глава парламентского комитета по вопросам здоровья нации, народный депутат от фракции "Слуга народа" Михаил Радуцкий.

"(Объект – Ред.) будет под охраной Национальной Гвардии и Национальной полиции. За это отвечает МВД. Это будет 47 бойцов гвардии и еще некоторое количество Национальной полиции. Что касается Нацгвардии – это не будут солдаты срочной службы, это будут люди со званием, изъявившие желание участвовать в карантинных мероприятиях", - сказал собеседник.

По его словам, они будут выполнять свою прямую функцию по Конституции и законам Украины по поддержанию общественного порядка.

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"Они будут выполнять задачи Правительства по защите общественного порядка", – добавил Радуцкий.

Ранее в Министерстве иностранных дел сообщили, что самолет с эвакуированными украинцами из Китая приземлился в аэропорту "Борисполь" на дозаправку. После он вылетит в Международный аэропорт Харьков. Из Харькова эвакуированные украинцы специальным транспортом в сопровождении и под охраной полиции будут доставлены на территорию медицинского центра Национальной гвардии Украины "Новые Санжары" в Полтавской области.

Тем временем в райцентре Новые Санжары Полтавской области начались столкновения местных жителей с силовиками.

Все подробности в спецтеме Эвакуация украинцев из Китая

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