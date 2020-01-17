Гончарук уходит с поста: как происходит отставка премьера по собственному желанию

Алексей Гончарук должен был подать заявление об отставке в Верховную Раду, а не в Офис президента Украины

Алексей Гончарук и Владимир Зеленский / Фото: president.gov.ua

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После того как премьер-министр Алексей Гончарук сообщил об отставке с поста главы украинского правительства, сайт "Сегодня" решил разобраться, как должно подаваться заявление об уходе с этой должности.

Отставка премьер-министра и всего состава правительства регулируется Законом "О Кабинете министров Украины". В разделе 3 "Сложение полномочий и отставка Кабинета министров Украины" прописано, что отставка правительства наступает в случае:

Принятия Верховной Радой резолюции недоверия Кабинету министров; Отставки премьер-министра; Смерти премьер-министра.

Стоит отметить, что согласно части 2 статьи 87 Конституции Украины, вопрос отставки Кабмина не может рассматриваться ВР в течение года после утверждения парламента программы деятельности правительства. Соответствующую программу Рада проголосовала 4 октября 2019 года.

Премьер Алексей Гончарук сам написал заявление об отставке. Об этом заявил лично Гончарук и подтвердили в Офисе президента. Глава фракции "Слуга народа" Давид Арахамия заявил, что они ждут решения президента.

"До решения президента без комментариев", – ответил в комментарии к посту Гончарука об отставке Арахамия.

Поэтому часть 2 статьи 87 Конституции Украины здесь не применяется. Однако, закон "О Кабинете министров Украины" четко определяет процедуру отставки премьера в случае написания ним соответствующего заявления. Пункт 1 статьи 15 говорит, что свое заявление об отставке глава правительства должен подать в Верховную Раду.

"Верховная Рада Украины рассматривает вопрос об отставке премьер-министра Украины не позднее чем на десятый день после поступления заявления об отставке, если она поступила во время очередной сессии Верховной Рады Украины, и не позднее первой пленарной недели следующей очередной сессии, если такое заявление поступило в межсессионный период", – говорится в пункте 2 статьи 15.

Согласно календарному плану проведения пленарных заседаний Верховной Рады следующее состоится 3 февраля. Причем, это уже будет новая третья сессия девятого созыва.

Сообщалось, что народный депута (фракция "Слуга народа"), экс-представитель Кабмина в парламенте Ирина Верещук заявила, что заявление Гончарука – никчемное, пока оно не будет подано в адрес Верховной Рады.

Напомним, отставка Алексея Гончарука стала полной неожиданностьюдля народных депутатов из фракции "Слуга народа".

Сайт "Сегодня" следит за развитием темы, больше читайте в спецтеме: "Отставка Гончарука: все подробности, реакция политиков и экспертов".

Все подробности в спецтеме Отставка Гончарука

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