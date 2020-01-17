Гончарук уходит в отставку: выступление премьера в Раде (видео)

"Мы одна команда, ею и хотим оставаться", говорит глава правительства

Алексей Гончарук в Раде / Фото: Кабинет министров Украины

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После того как премьер Алексей Гончарук подал заявление об отставке , он принял участие в "Часе вопросов к правительству" в Верховной Раде и объяснил нардепам такой свой шаг.

Сначала он извинился за часовое опоздание в парламент и заметил, что это было связано с его решением, которое он принял в пятницу, 17 января, утром.

"Я обратился к президенту Украины – вы об этом уже знаете – передал ему свое заявление об отставке. Оно оформлено в соответствии с законом, с Конституцией Украины, написано на имя главы Верховной Рады, и у президента есть право внести его на рассмотрение парламента в любой момент", – начал свое выступление премьер.

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"С чем это связано? Это связано с тем, что мы – одна команда, мы все пришли в парламент, во власть менять страну, благодаря этому человеку, благодаря Владимиру Александровичу Зеленскому. Мы все его уважаем, и для нас принципиально иметь доверие внутри команды на 100%. Последнее время в отношении правительства ведется большое количество информационных атак, манипуляций. Их цель – посеять раздор внутри команды, создать впечатление, что якобы кто-то не уважает президента. Это неправда. Наша сильная позиция – в том, что мы одна команда, ею и хотим оставаться", – подчеркнул глава Кабмина.

"Правительство Украины продолжает работать в штатном режиме до того момента, пока президент не примет решение, кто на какой позиции в большой команде может работать. Это политическое решение, которого мы ждем от лидера нашей политической силы", – заявил Гончарук.

Он также обратился к фракции "Слуга народа" и поблагодарил за работу.

"Мы многое сделали, чтобы в этом году украинцы жили лучше. Мы готовы сделать значительно больше вместе с вами, но для этого мы должны быть едиными".

Напомним, отставка Алексея Гончарука стала полной неожиданностью для народных депутатов из фракции "Слуга народа".

Сайт "Сегодня" следит за развитием темы, больше читайте в спецтеме: "Отставка Гончарука: все подробности, реакция политиков и экспертов" .

Все подробности в спецтеме Отставка Гончарука

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