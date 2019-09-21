Гонтарева и Коломойский заочно поспорили в телевизионном эфире, опубликовано видео

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Экс-глава НБУ Валерия Гонтарева и бизнесмен Игорь Коломойский провели очную телевизионную ставку – они были участниками ток-шоу "Свобода слова Савика Шустера" на телеканале "Украина". В одной студии, но на дистанции – и в прямом, и в переносном смысле. Она – по видеосвязи, а он – по телефону.

Бывшая руководительница Нацбанка (2014-2018) – по видеосвязи из Лондона в инвалидной коляске. Лечится после того, как ее сбила машина. Кроме этого, Гонтаревой сожгли дом, ворвались в ее киевскую квартиру и взорвали авто, зарегистрированное на невестку – тоже Валерию Гонтареву.

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"Господин Коломойский угрожал мне постоянно. Все говорят однозначно, те, кто знают этого человека, что это такая страшная месть. И второе: это просто еще и запугивание всех остальных реформаторов – если вы будете такая непослушная, как Гонтарева и вы будет идти своим путем, то завтра вас будет ждать то, что получила она", – говорит Гонтарева

Почему ей сейчас мстит Коломойский, Гонтарева не понимает. Мол, она влиять на ситуацию с ПриватБанком сейчас уже не может.

"Каким образом я мешаю господину Коломойскому сделать settlement (т.е. провести урегулирование спора вокруг ПриватБанка. – Ред .), когда я нахожусь в Лондоне в инвалидном кресле и два года не работаю в Нацбанке", – задает вопрос Гонтарева.

Сам Игорь Коломойский общается со студией по телефону. Слушать и спорить с ним в прямом эфире Гонтарева отказывается.

"Этот человек не говорит ни слова правды никогда, я буду нервничать", – говорит она

Коломойский говорит, что слышал часть выступления Гонтаревой и хочет встретиться с ней в суде. Утверждает – переговоры с нынешней властью о возвращении ПриватБанка или денег за него – не ведет.

"Я это читаю только в прессе, никаких реальных переговоров, консультаций не ведется", – уверяет Коломойский и говорит, что сам банк ему не очень нужен. Но хочет получить деньги.

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"Все продается и все покупается. В бизнесе наши 60 млрд были в ПриватБанке. А предыдущее руководство регулятора умножило их на ноль и сказало, что там не просто ноль, но и минус", – говорит Коломойский.

Правомерно ли была проведена национализация Приватбанка, должен разобраться суд. Может дойти и до уголовных наказаний – дела расследуют Генпрокуратура и НАБУ.

"Есть основания обвинять, надо разобраться", – говорит секретарь СНБО Александр Данилюк.

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Кроме судов по ПриватБанку Игорь Коломойский может стать участником еще одного процесса. Судиться с ним намерен ведущий "Свободы слова" Савик Шустер.

Ранее новости "Сегодня" сообщали, что Савик Шустер подает к Игорю Коломойскому иск в суд о защите чести и достоинства на 10 млн грн.

Также напомним, что мэры Чернигова и Тернополя опровергли слова Коломойского о плате за эфиры у Шустера .

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