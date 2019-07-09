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Горбатюк рассказал, кто блокирует расследование дел Майдана в регионах

9 июля, 03:50

По словам Горбатюка, фактически, это расследование в областях на сегодняшний день не осуществляется

Фото Генеральная прокуратура Украины
Фото Генеральная прокуратура Украины.

С приходом Сергея Кизя на должность начальника департамента Генпрокуратуры по организации и процессуальному руководству досудебным расследованием уголовных правонарушений, подследственных ГБР, расследование дел Майдана в регионах заблокировано.

Об этом в эфире программы "Нині вже" на Громадском сообщил руководитель Департамента специальных расследований ГПУ Сергей Горбатюк.

"Фактически, это расследование в областях на сегодняшний день не осуществляется. Большое количество уголовных производств закрыто и закрыто безосновательно", - рассказа Горбатюк.

Он пояснил, что к полномочиям Департамента спецрасследований входило изучение материалов этих производств и предоставление рекомендаций в их отношении.

"Именно с приходом на должность начальника Департамента Кизя, уже фактически на протяжении последних полугода, такая работа была заблокирована. То есть ни одно постановление, незаконное по нашему мнению, где было закрыто уголовное производство в областях не было отменено, никакие рекомендации относительно расследования этих уголовных производств не были выполнены. А в последнее время нам вообще перестали давать для изучения эти уголовные производства", – подчеркнул Горбатюк.

Ранее Генеральная прокуратура передала в суд обвинительный акт по делу о преступлениях на Майдане в отношении бывшего следователя одного из райуправления милиции Киева, прокурора прокуратуры Киева и заместителя руководителя одной из местных (районных) прокуратур столицы.

Напомним, в декабре прошлого года ГПУ передала в суд еще одно обвинение по "делам Майдана". Перед судом предстанет заместитель председателя Днепровского районного суда Киева, который обвиняется в вынесении заведомо неправосудных решений о применении мер пресечения для активистов.

Отметим, по официальным данным украинских правоохранителей, в период 19-22 февраля 2014 года на Майдане погибли 78 активистов, 278 активистов получили тяжелые и средней тяжести телесные повреждения. Всего пострадали более двух тысяч человек. В ноябре 2018-го было пять лет трагедии на Майдане. Читайте подробней о том, кого наказали и что говорят политики, а также какого прогресса в расследовании расстрела майдановцев добились силовики.

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Тег ГПУ, Майдан, расследование, Евромайдан, Горбатюк, ГБР

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