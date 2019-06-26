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Дело Майдана: суд отпустил начальника СБУ, которого подозревают в штурме Дома профсоюзов

26 июня, 17:50

Александра Щеголева отпустили благодаря новой поправке от Конституционного суда

Суд принял решение
Суд принял решение. Фото: Pixabay

Шевченковский суд в Киеве 26 июня выпустил из-под стражи экс-начальника СБУ Александра Щеголева, которого подозревают в штурме протестующих во время Революции Достоинства на Майдане Незалежности. Об этом сообщает Адвокатская совещательная группа.

"Шевченковский суд (судья Мартынов Е. О.) сегодня изменил меру пресечения Александру Щеголеву с содержания под стражей на круглосуточный домашний арест. Адвокаты Щеголева заявили ходатайство об изменении меры пресечения до заседания, суд получил ходатайство по почте", – говорится в сообщении.

Уточняется, что в ходатайстве адвокаты Щеголева ссылались, в том числе, на вчерашнее решение Конституционного Суда, который признал неконституционным положение ч.5 ст.176 Уголовно-процессуального кодекса. В нем говорится о том, что к подозреваемым в терроризме, преступлениях против основ национальной безопасности Украины, препятствовании деятельности Вооруженных сил невозможно применить более мягкую меру пресечения, кроме содержания под стражей.

Соответствующее решение приняла Большая палата КСУ в четверг по конституционной жалобе граждан, среди которых – народный депутат Надежда Савченко, а также экс-глава Апелляционного суда АР Крым Валерий Чорнобук.

Напомним, Александр Щеголев является экс-начальником СБУ в Киеве и Киевской области. Его обвиняют в организации и осуществлении силового штурма протестующих на Майдане путем проведения антитеррористической операции, в том числе – ее силовой фазы в Доме профсоюзов.

Следующее заседании по данному делу назначено на 9:00 3 июля.

Ранее Генеральная прокуратура передала в суд обвинительный акт по делу о преступлениях на Майдане в отношении бывшего следователя одного из райуправления милиции Киева, прокурора прокуратуры Киева и заместителя руководителя одной из местных (районных) прокуратур столицы.

Напомним, в декабре прошлого года ГПУ передала в суд еще одно обвинение по "делам Майдана". Перед судом предстанет заместитель председателя Днепровского районного суда Киева, который обвиняется в вынесении заведомо неправосудных решений о применении мер пресечения для активистов.

Отметим, по официальным данным украинских правоохранителей, в период 19-22 февраля 2014 года на Майдане погибли 78 активистов, 278 активистов получили тяжелые и средней тяжести телесные повреждения. Всего пострадали более двух тысяч человек. В ноябре 2018-го было пять лет трагедии на Майдане. Читайте подробней о том, кого наказали и что говорят политики, а также какого прогресса в расследовании расстрела майдановцев добились силовики.

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Тег Киев, суд, Майдан, КСУ

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