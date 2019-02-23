Преступления на Майдане: пять лет без наказания

В Генпрокуратуре называют виновников трагедии, а международные партнеры требуют результатов

Фото: AFP

Преступления на Майдане: пять лет без наказания Илья Требор //smm.ollcdn.net/i/image_610x343/media/image/5c6/fe9/707/5c6fe97077893.png //smm.ollcdn.net/i/image_150x100/media/image/5c6/fe9/707/5c6fe97077893.png 2019-02-23T06:45:00+02:00 Украина В Генпрокуратуре называют виновников трагедии, а международные партнеры требуют результатов

22 февраля исполнилось 5 лет со дня бегства экс-президента Виктора Януковича. И хотя месяц назад Оболонский районный суд Киева заочно осудил его к 13 годам за госизмену и пособничество в ведении агрессивной войны, расследование преступлений на Евромайдане до сих пор не закончено.

Трагичные цифры

С 24 ноября 2013-го (фактическое начало Евромайдана) по 22 февраля 2014-го пострадали 1700 участников протеста и тысяча правоохранителей. Погибло 107 человек. По данным Генпрокуратуры, пять лет назад, только за февраль, погибло 78 митингующих, больше двухсот получили огнестрельные ранения и еще около 1000 — другие травмы.

Глава управления спецрасследований ГПУ Сергей Горбатюк, отчитываясь во вторник о ходе все еще продолжающегося расследования по убийствам на Майдане, отметил — о подозрениях сообщено 66 лицам, по 16 обвинительные акты направлены в суд, еще по четырем расследования продолжаются. 46 человек находятся в розыске. Он добавил: всего в стране расследуется более 4700 преступлений, совершенных на Майдане, о подозрении сообщено 442 людям, 288 обвинительных актов направлены в суд, и сейчас есть 52 решения суда.

"Из них 48 — приговоры. Другие — признание лица виновным, но не назначено наказание, закрытие дела либо по сроку давности, либо по другим основаниям. Из 48 приговоров — девять о реальном лишении свободы. Они касаются "титушек", — подытожил Горбатюк, добавив, что 36 человек, которым сообщено о подозрении, продолжают работать в правоохранительных органах.

Из них десятеро — на руководящих должностях. Следственный эксперимент, который проводят на улице Институтской в Киеве, чтобы выяснить, в частности, кто и откуда стрелял, по словам Горбатюка, планируют завершить в марте.

Генпрокурор Юрий Луценко говорит, что 46 человек, которые находятся в розыске, бежали в РФ. Остальные подозреваемые — под стражей.

"В этом году ГПУ фактически завершила следствие по лицам, которые отдавали преступные приказы, приведшие к убийствам и ранениям на Майдане. Комиссия экспертов и привлеченных специалистов на основании 988 томов материалов следствия пришла к выводу — гибель и ранения участников мирных собраний на Майдане находятся в прямой причинной связи с решениями и действиями экс-президента Януковича, экс-главы СБУ Александра Якименко и его подчиненных, экс-министра внутренних дел Виталия Захарченко и его подчиненных, экс-министра обороны Павла Лебедева, а также экс-начальника Генштаба Владимира Заманы", — отметил Луценко.

ООН и Европа

Еще в 2014 году, при подписании мирного соглашения, предполагалось создание международной комиссии по мониторингу расследований преступлений на Майдане под эгидой Совета Европы. С подачи генсека Совета Европы Турбьерна Ягланда тогда же была создана Международная совещательная группа (МСГ). Но свой последний отчет она опубликовала еще весной 2015-го. В нем эксперты пришли к выводу, что в большинстве преступлений виновны бойцы спецподразделения "Беркут", а украинская правоохранительная система не провела необходимых действий для расследования трагических событий и порой прямо препятствовала расследованию. Получить ответы в Совете Европы или в посольствах стран-гарантов, обсуждается ли сейчас создание международной мониторинговой комиссии, подключение европейских специалистов к расследованию преступлений на Майдане, "Сегодня" не удалось.

В целом европейцы недовольны ходом расследования. В правозащитной организации Amnesty International сообщили:

"Масштаб нарушений прав человека, совершенных во время Евромайдана, был за пределами того, с чем могла справиться украинская система уголовного судопроизводства. Более того, она сопротивлялась и препятствовала правосудию вместо того, чтобы привлечь к ответственности бывших и нынешних сотрудников правоохранительных органов, ответственных за расстрелы протестующих", — заявил старший директор офиса генсека организации Колм О’Куанахайн. По его мнению, пять лет — "более чем долгий срок, с точки зрения восстановления справедливости" и "пока все преступники не будут привлечены к ответственности, справедливость не будет восстановлена".

Глава мониторинговой миссии ООН по правам человека в Украине Фиона Фрейзер говорит, что организация продолжает работать с украинскими властями для привлечения виновных к ответственности.

"Есть препятствия в процессе идентификации подозреваемых. Были существенные задержки в поведении судебных экспертиз. Также многие из вероятных виновников бежали в РФ и стали недоступными для украинского правосудия. Но, несмотря на эти вызовы, есть перечень практических шагов, которые правительство Украины могло бы сделать. Наша главная рекомендация — ускорить расследование, обеспечить его независимость и непредвзятость", — заявила она.

Политолог Владимир Фесенко, однако, считает:

"У нас таких масштабных дел, по-моему, не было в истории. Речь же идет о тысячах свидетелей и сотнях экспертиз. Нужно соблюдать законность, иначе суд просто оспорит решения".

Память. Ежегодно в эти дни зажигают Лучи достоинства. Фото: М. Маркив

Хроника майдана

"Сегодня" вспомнила основные вехи событий в Киева пять лет назад.

30 ноября 2013

Силовики жестко разгоняют активистов на Майдане.

8 декабря 2013

В Киеве проходит "Марш миллионов".

16 января 2014

Верховная Рада принимает "диктаторские законы", цель которых — свести протесты на нет.

19 января 2014

Начались массовые противостояния между митингующими и силовиками. День получил название "Кровавое крещение".

22 января 2014

Первые жертвы на Майдане — Сергей Нигоян и Михаил Жизневский.

18 февраля 2014

Власти объявили о начале антитеррористической операции и начали штурм баррикад.

20 февраля 2014

Самый кровавый день Майдана, убито 48 человек.

21 февраля 2014

Всю ночь идут переговоры между оппозицией, Януковичем, представителями ЕС и РФ. Подписано соглашение о проведении внеочередных выборов президента в декабре.

22 февраля 2014

Виктор Янукович и ряд чиновников бегут из Украины.

Напомним, ранее Луценко рассказал, когда направит в суд дело по расстрелу Майдана. Следствие установило 66 человек, которые подозреваются в совершени преступлений против майдановцев.

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АВТОР: Илья Требор Источник: Сегодня Если вы нашли ошибку в тексте, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter Орфографическая ошибка в тексте: Послать сообщение об ошибке автору? Комментарий для автора (не обязательно): Сообщение должно содержать не более 250 символов Отмена Отправить Выделите некорректный текст мышкой Спасибо! Сообщение отправлено.