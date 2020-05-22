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  1. Новости политики

Гордон признался, что после интервью с Гиркиным "вышел с мокрой спиной"

22 мая, 23:27

Елена Вус

По словам журналиста, надо располагать человека, чтобы он тебе отвечал

Интервью с террористом Игорем Гиркиным не было диалогом.

Об этом в студии социально-политического ток-шоу "Свобода слова Савика Шустера", которое выходит в прямом эфире телеканала "Украина",заявил его автор Дмитрий Гордон, основатель интернет-издания "Гордон".

"У меня была задача получить важные сведения. И мне нужно было человека расположить. Мне нужно было, чтобы человек отвечал на конкретные вопросы, над которыми мы работали большим коллективом. Это не просто вопросы. Это вопросы для процесса в Гааге", – отметил он.

По словам журналиста, надо располагать человека, чтобы он тебе отвечал.

"Если ты не будешь располагать и будешь спорить, ты не дойдешь до всех вопросов, которые у тебя есть. У меня было около 200 вопросов. Я встал после этого интервью с мокрой спиной. Это было очень сильное психологическое напряжение. Мне надо было, чтобы он ответил. И он ответил", – резюмировал он.

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Напомним, что известный украинский журналист Дмитрий Гордон, который ранее взял интервью у предательницы Украины Натальи Поклонской, снова "отличился" – разговором с террористом Игорем Гиркиным, который в составе группы российских боевиков атаковал украинский Славянск в апреле 2014 года.

После этого в социальных сетях бурно отреагировали на анонс этого интервью и предложили Службе безопасности Украины немедленно обратить внимание.

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интервью видео Дмитрий Гордон Игорь Гиркин

Источник: Сегодня

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