Легитимизация врага или пощечина Украине: соцсети бурно отреагировали на интервью Поклонской Гордону

Наталья Поклонская

Известный украинский журналист Дмитрий Гордон взял интервью у предательницы Украины и незаконно избранной депутатом Государственной думы России бывшего т.н. "прокурора оккупированного Крыма" Натальи Поклонской , которое вызвало серьезный резонанс.

В интервью Поклонская повторила штампы кремлевской пропаганды о том, что движение Евромайдана было "государственным переворотом". Проведенный в Крыму под дулами автоматов псевдореферендум о "присоединении к России" назвала вынужденной мерой и уверяла, что не знала, что именно российские военные без знаков отличия захватывали Крым. Кроме того, экс-"прокурор" заочно поспорила с президентом РФ Владимиром Путиным, заявив, что "Крым — не мешок картошки, его не вернуть".

Постоянный представитель президента в Крыму Антон Кориневич напомнил в своем Facebook, что Поклонская "напрямую способствовала оккупации части Украины, не может и не будет считаться голосом крымчан".

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"Такие лица должны нести ответственность перед страной за совершение государственной измены и перед обществом за совершение военных преступлений... Надлежащую оценку действиям гражданки Украины Поклонской Натальи предоставят украинские правоохранительные органы и органы международного уголовного правосудия", – написал Кориневич.

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Андрей Яницкий из Центра экономической журналистики Киевской школы экономики в своем Facebook обратил внимание, что форма прямой трансляции без купюр была выбрана ошибочно.

"Отдельные острые вопросы и реплики Гордона, в основном во второй части беседы, ситуацию не спасали. Поклонская еще в первой части беседы произнесла все пропагандистские штампы, которые хотела произнести, иногда по несколько раз. И на многие Гордон никак не отреагировал", – пишет он.

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Тележурналист Сергей Руденко в Facebook выразил свое мнение: "Нельзя из предателя Украины делать хорошего и прекрасного собеседника и отваливать реверансы – "вы – прекрасный юрист, я считаю". Предатель должен сидеть в тюрьме".

Публицист и политолог, журналист и телеведущий Виталий Портников в Facebook заметил: "Когда мы легитимизируем оккупацию, когда мы улыбаемся разным там Поклонским – мы ставим под сомнение само будущее существование нашего государства как такового. Тем более что в нашей стране не так уж и мало сторонников "русского мира". И уж тем более много тех, кому все равно. Поэтому я думаю не об этих людях. Если Украина превратится в Украинской федеральный округ Российской Федерации, они этого даже не заметят".

"Я не пытаюсь в чем-то убедить этих патриотов, среди которых есть и мои коллеги, которые считают – можно брать интервью у Поклонской, ведь это свобода слова. И есть сторонники власти, которые верят, что с Россией можно о чем-то договориться. Я просто предупреждаю их о последствиях их собственной близорукости. Не только о последствиях для государства, но и о последствиях для них самих, для их семей, для их родителей и детей. Будет практически то же самое, что в Крыму и на Донбассе. Только хуже", – добавил Портников.

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Политолог Алексей Голобуцкий в Facebook пишет, что "все вопросы были хоть и мягкими, но четко проукраинской позиции. Ответы – традиционно для Няши идиотские, там другое и не предполагалось".

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"В идиотизме Няши (и в самом выборе именно такой, симпатической и тупой фигуры для явно "программного" интервью с предателем) была вполне конкретная потребность. Это легитимизация врага и предателя – ведь "Ну смотрите, они же невероятно тупые, даже симпатичные, и значит – вполне себе безопасные", – считает Голобуцкий.

Нардеп Ирина Геращенко в своем Facebook назвала интервью с Поклонской "пощечиной Украине, крымским татарам, которые сидят в тюрьмах оккупированного Крыма. Освобожденным из российских тюрем ребятам. Пощечина всем нам".

"Продолжается реванш и спецоперация по возвращению Украины в лоно Москвы, в ее информационное и пропагандистское поле. Где у врага можно брать интервью и благодарить за пытки наших", – пишет она.

Глава Меджлиса крымско-татарского народа нардеп Рефат Чубаров глубоко убежден, что "интервью с военным преступником журналистами страны, на территории которой этот военное преступление совершено (а Поклонская, несомненно, является лицом, совершившим военные преступления), возможно только в одном случае – когда следствие завершено и материалы переданы в суд".

"В таком случае человек, совершивший военное преступление, осознает, что не сможет беспардонно врать, поскольку ограничен множеством уже зафиксированных в материалах следствия доказательств совершенного преступления", – пишет он у себя в Facebook.

Ранее сайт "Сегодня" сообщал, что Поклонская объяснила россиянам, что правильно говорить "в Украине" .

Также ранее писалось, что Поклонская попала в конфуз из-за книги об аннексии Крыма .

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