Горящие шины, столкновения и более 100 задержанных: видео стычек под Радой

Сегодня, 11:09

Стало известно, что задержанных жителей палаточного городка свозят в райуправление полиции

Зачистка палаточного городка под Радой. Фото: facebook.com/artem.shevchenko
Зачистка палаточного городка под Радой. Фото: facebook.com/artem.shevchenko

Во время сегодняшнего визита полиции в палаточный городок под Верховной Радой произошли новые столкновения активистов с силовиками, в результате чего были задержаны более 100 человек.

Об этом "Громадському" сообщил спикер МВД Артем Шевченко.

Он отметил, что только в управлении полиции Печерского района столицы находится 71 человек.

Также Шевченко написал на своей странице в Facebook: "В соответствии с постановлением суда, полиция проводит следственные действия под ВР в рамках расследования нескольких уголовных производств. Препятствования этим следственным действиям пресекаются в соответствии с законом".

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Информацию о задержанных озвучили и в движении "Освобождение".

"Около тысячи спецназовцев и нацгвардейцев атаковали лагерь на Грушевского. Как результат – десятки активистов избиты, некоторые из них с тяжелыми травмами попали в больницы. Остальных упаковали в автозаки и доставили в райотделы полиции Киева. 71-го задержанного в палаточном городке активиста движения "Освобождение" доставили в Печерский райотдел", – говорится в сообщении движения в Facebook.

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На видео можно увидеть, что активисты по прибытии силовиков подожгли шины.

Как сообщал немногим ранее начальник киевской полиции Андрей Крищенко, полиция наведалась в палаточный городок под Радой и задержала 50 активистов. Он отметил, что на эти следственные действия было получено соответствующее разрешение суда. Также в полиции сообщили о найденных гранатах.

Ранее премьер-министр Владимир Гройсман обратился к министру внутренних дел Арсену Авакову с поручением "остановить эту вакханалию" и провести расследование относительно участников инцидента.
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Источник:

"Сегодня"

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