Полиция наведалась в палаточный городок под Радой: задержаны 50 человек, обнаружены гранаты

Сегодня, 10:07

Правоохранители проводят следственные действия по двум уголовным производствам


Фото: mvs.gov.ua

Фото: mvs.gov.ua

Фото: mvs.gov.ua

Правоохранители сегодня утром пришли в палаточный городок под Верховной Радой для проведения следственных действий в рамках уголовного дела. Суд дал добро также на допрос, задержание активистов и изымание вещественных доказательств, сообщает пресс-служба МВД.

Взрывотехники уже обнаружили и изъяли несколько предметов, визуально похожих на гранаты. В ходе следственных действий полицейским пришлось задержать 50 жителей палаточного городка, их доставили в райуправление полиции.

"Мы проводим следственные действия, как указано в постановлении (суда). Будем изымать предметы, которые использовались для нападения на полицейских, нанесение телесных повреждений. Визуально – сейчас работают взрывотехники – есть снаряженные гранаты. Их тоже будут изымать, а также будем изымать вещи, которые проходят по другим уголовным производствам", – сказал начальник киевской полиции Андрей Крищенко.

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Он добавил, что следователи работают по уголовным производствам, одно из которых открыто по факту попытки захвата Международного центра культуры и искусств (Октябрьский дворец), а другое – по событиям 27 февраля у стен ВР.

Напомним, в 27 февраля у стен Верховной Рады произошли столкновения между активистами и полицией. Митингующие бросали в правоохранителей камни, применяли палки. В результате инцидента пострадали в районе десяти силовиков, примерно столько же было задержано митингующих.

В свою очередь премьер-министр Владимир Гройсман обратился к Авакову с поручением "остановить эту вакханалию" и провести расследование относительно участников инцидента.
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Источник:

"Сегодня"

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