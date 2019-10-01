Госбюджет-2020 и программа действий Кабмина: Разумков озвучил планы Рады

Фото: Верховная Рада Украины

Верховная Рада планирует 4 октября рассмотреть программу действий Кабинета министров, а в 18 октября рассмотреть проект бюджета-2020. Об этом рассказал на Согласительном совете с лидерами фракций спикер парламента Дмитрий Разумков.

Он напомнил, что Верховная Рада согласилась взять в работу проект бюджета на 2020 год (№2000) и предложения к нему должны были быть поданы к 1 октября, а профильный комитет должен проработать их до 15 октября. Сам же законопроект вынесут в Раду в пятницу, 18 октября.

"Надеюсь, что все народные депутаты, особенно члены Комитета по вопросам бюджета, качественно и плодотворно поработают над этим важным документом, и мы получим сбалансированный и эффективный финансовый документ на следующий год, который позволит нашей стране развиваться в том направлении, которое ожидает общество Украины", – сказал Разумков.

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Также спикер ВР отметил, что на днях правительство внесло в парламент программу действий и этот вопрос будет рассмотрен на заседании в пятницу, 4 октября.

Председатель Верховной Рады отметил, что роздан проект повестки дня на текущую пленарную неделю будет дополняться, поскольку продолжаются заседания комитетов, на которых рассматриваются законопроекты. Кроме того, по его словам, планируется максимально включить в повестку дня так называемые переходные законопроекты, принятые в первом чтении прошлым созывом Верховной Рады.

"На прошлой неделе был подготовлен проект постановления о создании временной специальной комиссии по вопросам ветеранов и надеюсь, что на текущей неделе он будет рассмотрен и принято соответствующее решение", – сказал Разумков.

Он напомнил, что следующая неделя, с 7 по 11 октября, Верховная Рада будет работать в комитетах.

Отметим, сегодня на комитетах Рады рассматривают, среди прочего, вопросы реформирования СБУ и предоставления права "прослушки" для Госбюро расследований и национального антикоррупционного бюро.

Как сообщали новости "Сегодня", парламент изменил календарный план работы. Изначально предполагалось, что 2, 3 и 4 октября депутаты проведут в комитетах, однако было принято решение о проведении в эти даты пленарных заседаний.

Все подробности в спецтеме Бюджет-2020

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