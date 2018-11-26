"Готовится развернутое заявление": у Путина прокомментировали ситуацию в Азове

Вчера, 12:52

Москва инициировала разбирательства по ситуации в Азове на Совбезе ООН

Дмитрий Песков. Фото: AFP
Дмитрий Песков. Фото: AFP

В Кремле считают ситуацию в Азовском море, которую россияне и организовали, опасной и она требует особого разбирательства. В связи с этим Москва готовит и заявление. Об этом сообщил журналистам пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

"Готовится развернутое заявление МИД РФ. Речь идет об очень опасной провокации, поэтому она требует особого внимания и особого разбирательства. Вопрос сегодня будет рассматриваться в Совбезе ООН по инициативе России", – сказал Песков.

Отметим, что сегодня по ситуации в Азовском море в 18:00 соберется Совет безопасности ООН, который собиралась созвать Украина. Однако, как стало известно, провести срочное заседание СБ ООН запросила Россия.

Смотрите сегодня выпуски телеканала "Украина": "Агрессия России в Азовском море: чем ответит Украина?" в 15:00, 19:00 и 23:00".

Напомним, 25 ноября Россия неожиданно перешла в "наступление" в Азове, напав на украинские корабли МБАК "Бердянск", РБК "Яны Капу" и МБАК "Никополь". Мы показывали видео, как корабль ФСБ РФ таранил украинский буксир. После этого агрессор еще открыл огонь, в результате чего ранения получили шесть украинских моряков. Также был и захват судна – более 20 моряков в заложниках.

В то же время Украина взялась за ответные меры на агрессию России в Азовском море. Так, были приведены в боевую готовность войска, силовые структуры, сегодня будет рассмотрен вопрос о введении военного положения, а украинские дипломаты работают по международной линии – созывают СБ ООН, ОБСЕ и информируют международных партнеров.

В свою очередь ряд стран выступил в поддержку Украины. Иностранные государства призывают России уважать международное право и немедленно освободить украинские корабли. Так, например, в ЕС и НАТО призывают Россию не накалять ситуацию в Керченском проливе. В Альянсе отметили, что внимательно следят за ситуацией.

Читайте подробней хронику событий: Атака России на украинские корабли в Азовском море.

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Россия, заявление, азовское море, Песков, сб оон

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Источник:

УНИАН

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