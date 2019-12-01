"Говорите чаще": в Украине ответили на угрозы спикера Госдумы РФ

Как Арсен Аваков и другие политики и политологи отреагировали на новые нелепости от Вячеслава Володина

Вячеслав Володин / Фото: сайт Госдумы РФ

Угрозы российских депутатов в адрес Украины помогают украинцам лучше понимать истинные устремления "русского мира", считает министр внутренних дел Украины Арсен Аваков.

Так он прокомментировал выпад спикера нижней палаты российского парламента Вячеслава Володина, который пригрозил Украине выходом из ее состава "ряда областей " из-за "национализма и притеснения малых народов". Такое заявление он сделал после того, как украинские делегаты сорвали выступление на форуме ООН по вопросам меньшинств в Женеве незаконно избранного в Госдуму "депутата" от оккупированного Крыма Руслана Бальбека.

"Очередной русский дурак прислал новые стекла для розовых очков сторонникам дружбы с Россией ... От себя – господину Володину – говорите чаще! Это помогает нам, украинцам, лучше понимать истинные устремления "русского мира", – написал по этому поводу Аваков у себя на странице в Facebook, посоветовав украинцам с пророссийскими взглядами "перечитывать володиных".

Народный депутат Украины от партии "Евросолидарность" Владимир Арьев потребовал жесткой реакции МИД на слова российского депутата.

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"Володин в РФ – не так фамилия, как прилагательное. Жостко прилагательное. Поэтому жесткая реакция МИД или симметричная от председателя ВР должна быть обязательно. Иначе – стыд. Сколько же можно бояться что-то сказать вопреки Путину?" – написал он у себя в Twitter.

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Также потребовал реакции МИД и директор Института мировой политики Евгений Магда.

А украинский активист и волонтер помощи военнослужащим Вооруженных сил Украины в зоне проведения ООС Роман Доник отметил, чтолюбые языковые ссоры "льют воду на мельницу Кремля" и озвучил плюсы русскоговорящих украинских патриотов и националистов.

Стоит напомнить, что Володин и раньше делал нелепые заявление об Украине. Например, по случаю пятой годовщины аннексии Крыма полуострова он заявил, что Украина якобы должна заплатить оккупантамза "нанесенный в течение 25 лет ущерб".

Также он заявлял, что убийство в Донецке главаря "ДНР" Александра Захарченко "обнуляет" смысл Минских договоренностей.

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