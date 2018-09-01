В Госдуме РФ заявили, что убийство Захарченко обнуляет Минские договоренности

Сегодня, 00:28

Володин добавил, что "было бы правильно, чтобы Парламентская Ассамблея ОБСЕ дала свою оценку случившемуся"

Госдума РФ, фото из открытых источников
Госдума РФ, фото из открытых источников

Убийство в Донецке главаря "ДНР" Александра Захарченко "обнуляет" смысл Минских договоренностей. Об этом заявил спикер Государственной Думы России Вячеслав Володин.

"Это беспредел, который обнуляет все те шаги, которые уже несколько лет предпринимают Россия и мировое сообщество для прекращения войны на юго-востоке Украины", – отметил Володин.

Он добавил, что "было бы правильно, чтобы Парламентская Ассамблея ОБСЕ дала свою оценку случившемуся".

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Напомним, сегодня, 31 августа, главарь так называемой "Донецкой народной республики" Александр Захарченко погиб в результате взрыва в Донецке. Взрыв произошел сегодня в ресторане "Сепар". Как известно на данный момент, на место инцидента прибыли машины экстренных служб, правоохранители и врачи скорой помощи.

Как рассказали в СБУ, гибель Захарченко может быть связана с криминальным переделом собственности в т.н. "ДНР". При этом в украинской спецслужбе не исключили и версию о том, что Захарченко стал "слишком неудобным" для Кремля, и его убрали по указке из Москвы.
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Источник:

Интерфакс

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