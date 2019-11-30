На форуме ООН Москве напомнили об оккупации Крыма: в Госдуме разразились истерикой

Госдума РФ. Фото: duma.gov.ru

В Госдуме России разразились истерикой из-за того, что на форуме ООН по вопросам меньшинств в Женеве Москве напомнили о незаконной оккупации Крыма.

Так представители Украины сорвали выступление на форуме ООН по вопросам меньшинств незаконно избранного в Госдуму РФ "депутата" от оккупированного Крыма Руслана Бальбека, который был с нарушением процедур включен в состав российской делегации.

"В конце заседания по процедуре дают слово дипломатам делегаций, желающим высказаться. И тут вместо российского дипломата начал выступать "депутат Госдумы" Руслан Бальбек, который выплеснул поток российской пропаганды. Украинский дипломат по процедуре начал возражать против выступления Бальбека, подчеркивая, что это фейковый делегат, он нарушает резолюции ГА ООН и вообще не имеет права представлять Россию. А я, в рамках общепринятых парламентских процедур, не нарушая правил, начал громко стучать по столу, портя выступление коллаборациониста "на картинку" и заглушая его слова", – рассказал общественный и политический деятель, бывший постоянный представитель президента Украины в АРК Борис Бабин, передает "Укринформ".

В России, которую неоднократно обвиняли в притеснении крымских татар на оккупированном полуострове, действия представителей Украины назвали "притеснением малых народов" и пригрозили последствиями, сообщает ТАСС.

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Такая позиция Киева, по словам председателя Госдумы Вячеслава Володина, "может привести к выходу из состава Украины ряда областей".

Ранее сообщалось, что в Совете ООН по правам человека отказались зарегистрировать для участия в своем форуме делегацию из оккупированного Крыма.

Напомним, Третий комитет Генассамблеи ООН, который занимается социальными и гуманитарными вопросами, включая вопросы прав человека, принял резолюцию, которая касается аннексированного Крыма.

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Авторы документа "Ситуация с правами человека в АР Крым и городе Севастополь, Украина", среди которых отметились 38 стран, напомнили о том, что получение территории или другого преимущества в результате агрессии не может и не будет считаться законным.

Они также потребовали от России прекратить переселение на оккупированный полуостров своего населения и принудительного выселения коренных жителей с целью изменения демографической ситуации.

Резолюция осуждает массовые задержания активистов и защитников прав человека в Крыму.

Документ призывает прекратить преследование и освободить людей, задержанных за выражение мнений, в частности до оккупации, а также осуждает призыв крымчан в Вооруженные силы РФ и уголовного преследования тех, кто отказывается от службы в рядах государства-оккупанта.

Напомним, в сентябре генеральный секретарь ООН Антониу Гутерреш опубликовал доклад о ситуации с соблюдением прав человека в оккупированном Крыму, в котором были тщательно перечислены все нарушения оккупантов.

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