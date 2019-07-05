ГПУ хочет арестовать имущество Ющенко

Следователи уже направили соответствующее ходатайство и ждут решения

Фото: Григорий Салай, Сегодня

Генеральная прокуратура намерена арестовать имущество третьего президента Украины (2005-2010 гг.) Виктора Ющенко, которому было вручено подозрение, в рамках уголовного производства о передаче Межигорья экс-президенту Виктору Януковичу. Об это заявил начальник Управления специальных расследований ГПУ Сергей Горбатюк.

По его словам, следователи уже направили соответствующее ходатайство в суд 4 июля и ждут решения Печерского суда.

"Следователь в рамках расследования уголовного производства по подозрению Ющенко в пособничестве Януковичу в завладении "Межигорьем" обратился с соответствующим ходатайством, поскольку это обязанность следователя по делу, где сообщено о подозрении лицу по статье, по которой предусмотрена конфискация имущества. Мы собрали данные об имеющемся имуществе, и следователь обратился с ходатайством в суд", – сказал Горбатюк.

Как сообщали новости "Сегодня", пресс-секретарь генпрокурора Лариса Сарган объяснила, что уголовное производство по "Межигорью" начато еще в 2015 году, и только сейчас следователи "добрались" до третьего президента. По ее словам, Ющенко подозревают в растрате госимущества на 540 миллионов гривен.

В свою очередь сам Ющенко отреагировал на подозрение ГПУ о его сговоре с Януковичем. Бывший президент отрицает нарушение закона и считает, что процесс политизирован и правоохранители ищут новые громкие дела.

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