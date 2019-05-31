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Гройсман допускает, что пересмотренная программа с МВФ будет дополнена серьезными вопросами

31 мая, 21:50

Премьер подчеркнул, что Украина находится в полном взаимодействии с МВФ

Фото: Кабинет министров Украины

Премьер-министр Украины Владимир Гройсман допускает, что пересмотренная программа сотрудничества с МВФ будет дополнена серьезными вопросами для реализации Украиной.

"Международный валютный фонд заявил, что он готов сотрудничать с Украиной, и я думаю, что будет программа, дополненная серьезными вопросами для реализации Украиной", – сказал он в эфире телеканала "Интер" в пятницу вечером.

Гройсман отметил, что та программа, которую выполняла Украина до этого, была оптимальной и достаточно эффективной, "но выборы нас фактически остановили".

Премьер подчеркнул, что Украина находится в полном взаимодействии с МВФ и не останавливала сотрудничество.

Как сообщалось, миссия МВФ готова вернуться в Киев после выборов и формирования нового правительства. В заявлении главы миссии Рона ван Родена указывается, что команда специалистов МВФ имела очень продуктивные дискуссии с властями Украины, включая президента страны Владимира Зеленского, относительно пересмотра программы stand-by между Украиной и МВФ.

Напомним, сотрудничество Украины с Международным валютным фондом (МВФ) является сигналом того, что страна действительно реформируется, ее финансовые и макроэкономические показатели стабилизируются, а, значит, в нее можно безопасно инвестировать. Об этом 31 мая говорится на странице Министерства финансов Украины в Facebook.

28 мая с командой миссии МВФ встретились президент Владимир Зеленский, глава Нацбанка Украины Яков Смолий и министр финансов Оксана Маркарова. На встрече с президентом руководитель миссии МВФ в Украине Рон ван Роден заявил, что Фонд не видит препятствий для сотрудничества с Украиной


18 декабря 2018 года Совет директоров МВФ утвердил программу сотрудничества с Украиной – stand-by. Срок программы – 14 месяцев, объем – около 3,9 млрд долларов. В том же месяце Украина получила первый транш по новой программе МВФ в 1,4 млрд долларов и побила рекорд по валютным резервам.

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Тег премьер, Гройсман, Владимир Гройсман, МВФ, миссия МВФ

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Источник:

Телеканал "Интер"

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