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Выборы в Раду: в ЦИК напомнили политикам о предвыборных правилах

6 июня, 16:43

Досрочные парламентские выборы были назначены новым президентом на 21 июля

Фото: REUTERS/Valentyn Ogirenko
Фото: REUTERS/Valentyn Ogirenko.

Центральная избирательная комиссия уже утвердила 32 кандидата в депутаты на парламентских выборах, а теперь напоминает участникам избирательного процесса, что агитация предвыборная заканчивается 19 июля, сообщает пресс-служба ЦИК.

Отмечается, что партии, кандидаты в депутаты от которых зарегистрированы в многомандатном избирательном округе, и кандидаты в депутаты, зарегистрированные в одномандатных избирательных округах, имеют право начать свою предвыборную агитацию со следующего дня после принятия Комиссией решения о регистрации их кандидатами.

В то же время в ЦИК напомнили участникам избирательного процесса, что предвыборная агитация заканчивается в 24 часа 19 июля 2019. Ведение предвыборной агитации до начала и после окончания определенных законом сроков запрещается.

Отдельно Комиссия отмечает о запрете проводить предвыборную агитацию, которая сопровождается предоставлением избирателям, учреждениям средств или безвозмездно или на льготных условиях товаров, услуг, работ, лотерей и т.п. Такая предвыборная агитация, которая сопровождается призывами или предложениями голосовать или не голосовать за определенную партию или кандидата или упоминанием названия партии или имени кандидата, считается косвенным подкупом избирателей.

На днях в ЦИК заявили, что на проведение внеочередных выборов в Раду выделено около 2 млрд грн. Вместе с тем предусмотрен и резерв средств, который составляет 271,2 млн грн.

Также новости "Сегодня" сообщали, что Центризбирком упростил смену места голосования для избирателей. Избирателям станет легче проголосовать не по месту прописки на парламентских выборах.


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Тег выборы, агитация, ЦИК, правила, парламентские выборы

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