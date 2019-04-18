Гройсман на Донбассе и трагедия на Мадейре: топ-темы дня

В Украину наконец-то пришло потепление, а спецпрокурор Мюллер готов озвучить доклад о вмешательстве Кремля в выборы в США

В четверг, 18 апреля, сайт "Сегодня" обратил внимание на несколько основных тем, за которыми в течение дня будут следить украинские и мировые СМИ.

Премьер-министр Украины Владимир Гройсман с рабочей поездкой посетит Мариуполь Донецкой области.

Тепло возвращается в Украину . В четверг по всей стране почти без осадков (кроме некоторых западных областей). Температура воздуха местами поднимется до +20 градусов.

Внимание мировых СМИ приковано к жуткой трагедии на португальском острове Мадейра. Автобус с немецкими туристами перевернулся, вылетел с трассы и упал на жилой дом. Погибли, по последним данным, 29 человек . Причины трагедии выясняются.

Ожидается публикация отредактированной версии доклада спецпрокурора Роберта Мюллера о приписываемом России вмешательстве в президентские выборы в США в 2016 году.

О том, какими были итоги дня среды, 17 апреля , читайте на сайте "Сегодня" и смотрите на видео ниже.

Читайте самые важные и интересные новости в нашем Telegram

Вы сейчас просматриваете новость " Гройсман на Донбассе и трагедия на Мадейре: топ-темы дня". Другие Новости политики смотрите в блоке "Последние новости"

Источник: Сегодня Если вы нашли ошибку в тексте, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter Орфографическая ошибка в тексте: Послать сообщение об ошибке автору? Комментарий для автора (не обязательно): Сообщение должно содержать не более 250 символов Отмена Отправить Выделите некорректный текст мышкой Спасибо! Сообщение отправлено.