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Гройсман на Донбассе и трагедия на Мадейре: топ-темы дня

Сегодня, 11:53

В Украину наконец-то пришло потепление, а спецпрокурор Мюллер готов озвучить доклад о вмешательстве Кремля в выборы в США


В четверг, 18 апреля, сайт "Сегодня" обратил внимание на несколько основных тем, за которыми в течение дня будут следить украинские и мировые СМИ.

Премьер-министр Украины Владимир Гройсман с рабочей поездкой посетит Мариуполь Донецкой области.

Тепло возвращается в Украину . В четверг по всей стране почти без осадков (кроме некоторых западных областей). Температура воздуха местами поднимется до +20 градусов.

Внимание мировых СМИ приковано к жуткой трагедии на португальском острове Мадейра. Автобус с немецкими туристами перевернулся, вылетел с трассы и упал на жилой дом. Погибли, по последним данным, 29 человек . Причины трагедии выясняются.

Ожидается публикация отредактированной версии доклада спецпрокурора Роберта Мюллера о приписываемом России вмешательстве в президентские выборы в США в 2016 году.

О том, какими были итоги дня среды, 17 апреля , читайте на сайте "Сегодня" и смотрите на видео ниже.


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Тег Донбасс, Мариуполь, потепление, Гройсман, Мюллер, Мадейра, погода в Украине, темы дня

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Сегодня

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