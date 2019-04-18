Число жертв смертельного ДТП на Мадейре возросло до 29 человек — СМИ

Национальность одного из погибших пока неизвестна

Фото: AFP

Число погибших в результате ДТП на португальском острове Мадейра возросло до 29. Об этом сообщило агентство Франс Пресс. Ранее появилась информация о 28 жертвах, которые, по словам президента Португалии Марселу Ребелу ди Соуза, являются гражданами Германии. Национальность еще одного погибшего пока неизвестна.

Авария произошла около 18:30 по местному времени. Всего, по сведениям местных властей, в автобусе находились около 50 человек. Пострадавшие доставлены в ближайшую больницу.

Дорожно-транспортное происшествие произошло на крутом повороте над склоном, на котором расположены несколько домов.

По одной из предварительных версий, из-за отказа тормозов автобус вылетел с дороги, перевернулся и упал на один из домов.

















Видео: Reuters

Местные власти сообщили, что некоторым пострадавшим была оказана помощь на месте, после чего они были доставлены в больницу Крус-де-Карвалью.

Напомним, в конце прошлого года 11 человек погибли и 19 получили ранения после падения пассажирского автобуса в ущелье в индийском штате Джамму и Кашмир. Как выяснилось, водитель не справился с управлением на повороте, после чего автобус рухнул в 100-метровое ущелье.

Кроме того, в январе в Таиланде перевернулся двухэтажный туристический автобус. Жертвами аварии стали шесть человек, еще около 50 пострадали

Мы также писали, что в России перевернулся автобус, перевозивший шахтеров. Жертвами ДТП стали и шесть человек, 16 – получили травмы.

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