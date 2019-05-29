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Гройсман о сокращении количества депутатов Рады: Я не вижу в этом угрозы

29 мая, 19:17

Премьер отметил, что этот вопрос важно рассматривать с двух сторон: количества и качества

Фото: Кабинет министров Украины

Премьер-министр Украины Владимир Гройсман допускает, что количество депутатов Верховной Рады можно сократить.

"Думаю, что количество может быть меньше, я не вижу в этом никакой, в принципе, большой угрозы", – сказал Гройсман на Форуме для активной молодежи "Державотворець в дії" в четверг в Киеве.

Премьер отметил, что этот вопрос важно рассматривать с двух сторон: количества и качества.

Как пример Гройсман назвал количество в 250 депутатов, которые бы могли бы принимать эффективные решения. В этом контексте, премьер подчеркнул необходимость реформирования парламента в целом, в том числе снятия депутатской неприкосновенности.

Напомним, у Зеленского рассказали, когда внесут законопроект о наказании за незаконное обогащение. Представитель президента в ВР Стефанчук отметил "вялую" работу народных депутатов.

Также Зеленский призывает Раду отменить депутатскую неприкосновенность. Представитель президента в парламенте объяснил, о каком законопроекте идет речь.

Ранее комитет Рады рекомендовал депутатам рассмотреть отставку Гройсмана. Глава правительства намерен прийти в парламент 30 мая на рассмотрение его заявления об отставке.


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Тег Рада, Гройсман, премьер-министр, Владимир Гройсман

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Источник:

Интерфакс-Украина

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