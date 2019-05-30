Гройсман отреагировал на отказ Рады уволить его

Глава правительства выразил недовольство депутатами, которые его критиковали

Фото: Кабинет министров Украины

Премьер-министр Владимир Гройсман поблагодарил депутатов за отказ уволить его и вотум доверия, и призвал парламентские фракции объединиться для скорейшего достижения изменений в стране. Об этом он сказал во время выступления с парламентской трибуны.

"Мое решение (заявление об отставке – ред.) – это не эмоция, а позиция … Я слышу много критики в наш адрес, иногда она справедлива. Или вы думаете, что я не понимаю, какие сложные вопросы сегодня есть в Украине? Насколько людям сегодня не просто? или вы думаете просто быть премьер-министром коалиционного правительства, в котором нужно находить консенсусные решения? Но я абсолютные реалист и знаю, что те шаги, которые мы делали, они начинают изменения, и эти изменения могут быть быстрее, если парламентские фракции будут объединяться и голосовать. И это самая главная задача", – сказал он.

Гройсман выразил недовольство критикой от представителей прошлой власти и обвинил их в конфликте на Донбассе, уничтожении социальной политики.

"И все это мы должны выгребать после вас. Для меня Украины это не просто место на карте, это большая европейская, 45-миллионая страна", – подчеркнул премьер.

Глава правительства подчеркнул, что для некоторых депутатов важен лишь мандат, их личный рейтинг, неприкосновенность, а не Украины и ее народ.

Напомним, накануне комитет ВР по вопросам правовой политики и правосудия рекомендовал народным депутатам рассмотреть заявление главы правительства об отставке. В Раде был зарегистрирован соответствующий законопроект, в котором указывалось, что в случае увольнения премьер-министра, в отставку автоматически уходят и все члены Кабинета министров.

В то же время и в "Народном фронте", и в БПП заявляли, что не поддержат отставку Гройсмана. Народный депутат Вадим Денисенко объяснил главную причину, почему Кабмин должен работать до парламентских выборов.

Читайте подробней, как парламент рассматривал отставку Гройсмана.

Читайте самые важные и интересные новости в нашем Telegram

Вы сейчас просматриваете новость " Гройсман отреагировал на отказ Рады уволить его". Другие Новости политики смотрите в блоке "Последние новости"