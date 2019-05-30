Сделать стартовой
26,68
29,77
УКР
Главная Больше  Новости политики

Гройсман отреагировал на отказ Рады уволить его

30 мая, 13:53

Глава правительства выразил недовольство депутатами, которые его критиковали

Фото: Кабинет министров Украины

Премьер-министр Владимир Гройсман поблагодарил депутатов за отказ уволить его и вотум доверия, и призвал парламентские фракции объединиться для скорейшего достижения изменений в стране. Об этом он сказал во время выступления с парламентской трибуны.

"Мое решение (заявление об отставке – ред.) – это не эмоция, а позиция … Я слышу много критики в наш адрес, иногда она справедлива. Или вы думаете, что я не понимаю, какие сложные вопросы сегодня есть в Украине? Насколько людям сегодня не просто? или вы думаете просто быть премьер-министром коалиционного правительства, в котором нужно находить консенсусные решения? Но я абсолютные реалист и знаю, что те шаги, которые мы делали, они начинают изменения, и эти изменения могут быть быстрее, если парламентские фракции будут объединяться и голосовать. И это самая главная задача", – сказал он.

Гройсман выразил недовольство критикой от представителей прошлой власти и обвинил их в конфликте на Донбассе, уничтожении социальной политики.

"И все это мы должны выгребать после вас. Для меня Украины это не просто место на карте, это большая европейская, 45-миллионая страна", – подчеркнул премьер.

Глава правительства подчеркнул, что для некоторых депутатов важен лишь мандат, их личный рейтинг, неприкосновенность, а не Украины и ее народ.

Напомним, накануне комитет ВР по вопросам правовой политики и правосудия рекомендовал народным депутатам рассмотреть заявление главы правительства об отставке. В Раде был зарегистрирован соответствующий законопроект, в котором указывалось, что в случае увольнения премьер-министра, в отставку автоматически уходят и все члены Кабинета министров.

В то же время и в "Народном фронте", и в БПП заявляли, что не поддержат отставку Гройсмана. Народный депутат Вадим Денисенко объяснил главную причину, почему Кабмин должен работать до парламентских выборов.

Читайте подробней, как парламент рассматривал отставку Гройсмана.

Читайте самые важные и интересные новости в нашем Telegram

Тег Рада, отставка, Гройсман

Вы сейчас просматриваете новость " Гройсман отреагировал на отказ Рады уволить его". Другие Новости политики смотрите в блоке "Последние новости"

Источник:

Сегодня

Если вы нашли ошибку в тексте, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter
Орфографическая ошибка в тексте:
Послать сообщение об ошибке автору?
Сообщение должно содержать не более 250 символов
Выделите некорректный текст мышкой
Спасибо! Сообщение отправлено.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Рада сделала шаг к внедрению новых званий в армии

Сегодня, 13:24

В Украине намерены отказаться от звания "прапорщик" и разделить сержантский и старшинский состав

"Я никогда не держался за должность": Гройсман выступил в Раде

Сегодня, 12:58

В парламенте народные депутаты рассматривает вопрос увольнения главы правительства

Политические игры и амбиции: кому нужна отставка Гройсмана

Сегодня, 12:47

Представители каждой из ветвей власти не объединяются вокруг идеи стабильности

Рада назначила члена Нацсовета по телерадиовещанию

Сегодня, 12:06

Недавно с назначением на это место произошел скандал из-за указов Порошенко и их отмены Зеленским

Продукт, который резко увеличивает риск рака

5 опасных продуктов, которые нельзя покупать на рынках

Китайский луноход сделал открытие на обратной стороне Луны

Утаила миллионы: выяснилась хитрость Степаненко при разводе

Назван самый трудно диагностируемый вид рака

Вы едите много сахара: 5 тревожных признаков

Микологи поделились данными о пользе и опасности шампиньонов

Польза и вред зеленого лука

У Зеленского пригрозили неожиданным ударом противникам Украины

Подруга Путина публично оконфузилась, пытаясь пошутить. Видео

Старец увидел страну, с которой Россия начнет воевать

Ученые: 4 самые вредные каши. Все думают, что они полезные

Почему начало охоты на "евробляхи" перенесли на День Независимости: эксперты рассказали

Сегодня, 07:25

Рада внесла новые изменения в Налоговый кодекс

Новый кредит или новая программа: о чем договорились МВФ и Зеленский

Вчера, 08:16

Вопрос о следующем транше МВФ будет решать только после парламентских выборов

Глава "Укравтодора": Через пять лет получим полноценный автобан

Вчера, 07:38

Славомир Новак рассказал нам, где в стране самые плохие дороги, кто теперь дает деньги на их ремонт, почему надо погашать кредиты, которые не брали, и из-за чего вместо небольших ремонтов автотрасс приходится делать капитальные

Без жары, зато с ливнями и шквалами: какой будет погода в июне

Вчера, 07:19

Начнется дождями, продолжится шквалами, закончится прохладой

Горе-модницы: купальники, которые не идут никому

Порошенко, Гройсман, Парубий: суд взялся за дело о запрете выезда

Как первый муж Юлии Началовой прокомментировал смерть певицы
Продолжая просмотр сайта, вы соглашаетесь с тем, что ознакомились с обновленной политикой конфиденциальности и соглашаетесь на использование файлов cookie.
Соглашаюсь