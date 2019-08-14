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Гройсман рассказал, когда могут сформировать новый Кабмин

Сегодня, 12:55

Действующее правительство закладывает абсолютно новую традицию во власти и готовит передачу дел

/ Фото: Кабинет министров Украины

Премьер-министр Владимир Гройсман уже дал поручения министерствам подготовиться к передаче дел своим преемникам, а сегодня отметил, что, возможно, уже в конце августа будет сформировано новое правительство. Об этом он сказал во время сегодняшнего заседания Кабинета министров.

По его словам, ведомства уже полным ходом готовятся передать дела новым министрам, и отметил важность, чтобы у нового правительства уже была соответствующая основа для работы.

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"Мы продолжаем готовить все материалы для нового правительства Украины. Надеюсь на то, что в ближайшие недели, возможно, уже в конце августа, будет сформировано новое правительство и тогда мы сможем от министерств и правительства в целом передать те наши наработки, проекты, которые мы вели, для того, чтобы они имели свое продолжение. Мы закладываем сегодня абсолютно новую традицию подготовки всех материалов, для того, чтобы новое правительство могло быстро войти в дела, чтобы при формировании политики нового правительства тоже была соответствующая основа того, что было проделано нашим правительством за предыдущий период", – заявил Гройсман.

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Как сообщали новости "Сегодня", недавно представитель президента в правительстве Андрей Герус заявил, что коалиция Рады заберет все министерские кресла в Кабмине. Также он рассказал, что может достаться парламентской оппозиции, отметив, что в президентской команде рассчитывают на формирование нового состава правительства в первые пару дней работы парламента.

Также мы писали о том, кто может заменить Гройсмана в Кабмине. Сайт "Сегодня" выделяет кандидатов, которые, не особо фигурировали в качестве потенциальных премьеров. На роль премьер-министра Украины, по данным украинских, иностранных СМИ, экспертов и представителей команды президента, рассматривают сразу несколько кандидатур. Основных из них три.

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Кабмин правительство Гройсман

Источник: УНИАН

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