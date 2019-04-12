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Гройсман указал России "на выход" из международных организаций

Сегодня, 11:59

Участие и присутствие представителей страны-агрессора в институциях, защищающих международное право, недопустимо

Фото: Кабинет министров Украины

Присутствие и участие представителей России как страны-агрессора в каких-либо международных организациях, которые отстаивают международное право, недопустимо.

Об этом в Верховной Раде 12 апреля заявил премьер-министр Украины Владимир Гройсман, комментируя принятую Парламентской ассамблеей Совета Европы резолюцию, благодаря которой пророссийское лобби хочет упростить отмену санкций и возвращения российской делегации в ПАСЕ.

"Мы понимаем, что ситуация является непростой и ежедневно наш враг использует различные варианты для того, чтобы заставить представителей других стран смягчить свою политику в отношении Российской Федерации", – сказал Гройсман.

Глава правительства подчеркнул, что позиция Украины должна быть более жесткой с точки зрения законодательной и исполнительной власти, а также необходимо усиливать координацию с международными партнерами, чтобы заставить Россию исполнять взятые на себя обязательства.

"Недопустимо присутствие и участие страны-агрессора в каких-либо институциях, которые сегодня отстаивают, в том числе, и международное право", – добавил премьер.

Напомним, что один из главных лоббистов снятия санкций с России в Совете Европы – генеральный секретарь СЕ Турбьерн Ягланд – предложил очередной сценарий возвращения РФ в Парламентскую ассамблею и Комитет министров Совета Европы.


Также сообщалось, что в ПАСЕ изменили подход к срочному докладу, который должен был обеспечить снятие санкций и возвращение российской делегации к работе в Ассамблее

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Тег Россия, Совет Европы, Гройсман, агрессия России, ПАСЕ

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Источник:

Интерфакс-Украина

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