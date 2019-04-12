Гройсман указал России "на выход" из международных организаций
Участие и присутствие представителей страны-агрессора в институциях, защищающих международное право, недопустимо
Присутствие и участие представителей России как страны-агрессора в каких-либо международных организациях, которые отстаивают международное право, недопустимо.
Об этом в Верховной Раде 12 апреля заявил премьер-министр Украины Владимир Гройсман, комментируя принятую Парламентской ассамблеей Совета Европы резолюцию, благодаря которой пророссийское лобби хочет упростить отмену санкций и возвращения российской делегации в ПАСЕ.
"Мы понимаем, что ситуация является непростой и ежедневно наш враг использует различные варианты для того, чтобы заставить представителей других стран смягчить свою политику в отношении Российской Федерации", – сказал Гройсман.
Глава правительства подчеркнул, что позиция Украины должна быть более жесткой с точки зрения законодательной и исполнительной власти, а также необходимо усиливать координацию с международными партнерами, чтобы заставить Россию исполнять взятые на себя обязательства.
"Недопустимо присутствие и участие страны-агрессора в каких-либо институциях, которые сегодня отстаивают, в том числе, и международное право", – добавил премьер.
Напомним, что один из главных лоббистов снятия санкций с России в Совете Европы – генеральный секретарь СЕ Турбьерн Ягланд – предложил очередной сценарий возвращения РФ в Парламентскую ассамблею и Комитет министров Совета Европы.
Также сообщалось, что в ПАСЕ изменили подход к срочному докладу, который должен был обеспечить снятие санкций и возвращение российской делегации к работе в Ассамблее
Читайте самые важные и интересные новости на наших страницах Facebook, Twitter, Telegram, Instagram
Вы сейчас просматриваете новость " Гройсман указал России "на выход" из международных организаций". Другие Новости политики смотрите в блоке "Последние новости"
Источник:
Орфографическая ошибка в тексте:
ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ
"Нельзя останавливаться на полпути": Гройсман рассказал о перспективах сильной экономики
Премьер выступил на Киевском форуме по безопасности
Гройсман обнародовал доходы за год
По сравнению с 2017-м в прошлом году доходы премьера сократились почти в два раза
"Украина – это не просто место на карте": в Кабмине повесили яркий баннер
Гройсман призвал украинцев не поддаваться разочарованиям, а добросовестно выполнять свою работу
Гройсман заявил о готовности Украины к полномасштабной монетизации субсидий
Денег на реализацию инициативы хватает, заверил премьер