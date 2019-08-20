Гройсман встретится с Нетаньяху: что будут обсуждать

/ Фото: Кабинет министров Украины

Встреча премьер-министра Украины Владимира Гройсмана и премьер-министра государства Израиль Беньямина Нетаньяху состоится во вторник, 20 августа, в Киеве. Об этом сообщили в пресс-службе правительства.

"20 августа 2019 года при участии премьер-министра Украины Владимира Гройсмана и премьер-министра Государства Израиль Беньямина Нетаньяху состоится встреча по сотрудничеству между Украиной и Государством Израиль в сферах сельского хозяйства, ІТ-сектора, энергетического сектора, пищевой промышленности, фармацевтики, а также транспортной отрасли", – указали в правительстве.

Напомним, в понедельник, 19 августа, премьер-министр Израиля встречался с президентом Украины Владимиром Зеленским.

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Премьер-министр Государства Израиль Биньямин Нетаньяху и Владимир Зеленский приняли участие в траурной церемонии в Бабьем Яре.

Лидеры почтили память тысяч жертв нацистских преступлений, а также призвали международное сообщество не допустить проявлений антисемитизма и расовой или национальной нетерпимости.

Кроме того, Украина и Израиль договорились расширить Cоглашение о зоне свободной торговли между странами на сферу услуг, заявил президент Владимир Зеленский после подписания ряда документов в рамках визита израильского премьер-министра Биньямина Нетаньяху в Киев.

Стоит подчеркнуть, что одним из важных вопросов, который обсуждался во время встречи Зеленского с Нетаньяху, был вопрос отказа во въезде украинцам в Израиль.

Напомним, израильская делегация прибыла в Киев 18 августа. Биньямин Нетаньяху стал первым за 20 лет премьер-министром Израиля, который посетил Украину. Кроме того, он стал первым высокопоставленным иностранным лидером, который посетил Украину при президентстве Зеленского.

Все подробности в спецтеме Визит Нетаньяху в Киев

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