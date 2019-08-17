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Грымчака перевели в Черниговское СИЗО

Сегодня, 22:35

Представители СИЗО "уведомили департамент и ждут их решения"

Юрий Грымчак. Фото: mtot.gov.ua

Юрий Грымчак. Фото: mtot.gov.ua

Подозреваемого в мошенничестве замминистра по вопросам временно оккупированных территорий и внутренне перемещенных лиц (МинВОТ) Юрия Грымчака, по делу которого суд ранее принял новое решение, оставили в Черниговском СИЗО, несмотря на ошибку в определении суда от 16 августа, пишет "Украинская правда".

"В Черниговском СИЗО сказали, что им известно, что у них другое лицо, а не указанное в определении, но есть исправления и они скоро вступят в силу, поэтому сейчас отпускать никого не будут", – отметила адвокат Татьяна Матяш.

По словам Матяш, тюремщики "установили, что и Михайлович и Николаевич родились в один день в одном месте, поэтому есть основания считать, что это один и тот же человек".

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Адвокат добавила, что представители СИЗО "уведомили департамент и ждут их решения".

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Фото: Depositphotos

"Мы, наконец, едем домой, готовиться к дальнейшим боевым действиям. Сторона обвинения осталась ждать решения департамента под СИЗО", – сообщила адвокат Грымчака.

Напомним, 14 августа Национальное антикоррупционное бюро Украины и СБУ под процессуальным руководством Генпрокуратуры задержали Юрия Грымчака и его помощника за вымогательство взятки в размере 1,1 млн долларов. Их задержали во время получения части денежных средств в сумме 480 тыс. долларов.

В прокуратуре рассказали, что о преступлении, совершенном замминистра, узнали, расследуя другое резонансное дело — об избиении активистки Татьяны Черновол в 2013 году.

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