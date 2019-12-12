Грызлов нервно отреагировал на планы Киева изменить Минские соглашения

Российская сторона категорически против любых вмешательств в уже существующий документ по Донбассу

Борис Грызлов / Фото: Сегодня

Россия возмутилась планами Киева пересмотреть Минские соглашения, подписанные в 2015 году, и наотрез отказывается от каких либо их изменений. Об этом заявил представитель РФ в Трехсторонней контактной группе Борис Грызлов.

По его словам, Москва не пойдет на изменение ни перечня мер по Донбассу, ни их очередности выполнения.

Реклама

"С киевской стороны прозвучали заявления о подготовке неких изменений в Минские договоренности. Подобные заявления носят провокационный характер и способны осложнить ситуацию на Донбассе. Вновь подчеркну: никаких изменений в Минские договоренности не будет и быть не может. Это касается и перечня мер, и последовательности их выполнения. Это было четко подтверждено на недавнем парижском саммите. Вся работа и Контактной группы, и "нормандского формата" направлена на их выполнение", – сказал Грызлов.

В тренде Рада проведет внеплановое заседание: чем займутся депутаты

Как сообщали новости "Сегодня", представитель Украины в политической подгруппе Трехсторонней контактной группы Алексей Резников заявлял, что Киев подготовит изменения в Минские соглашения к следующей встрече "Нормандской четверки". Подготовленную редакцию соглашений потом хотят обсудить с политическими советниками и министрами иностранных дел.

Напомним, ранее президент Владимир Зеленский назвал главную проблему Минских соглашений. Он называет "Минск" неэффективным и считает, что его нужно пересмотреть в "нормандском формате".

Читайте самые важные и интересные новости в нашем Telegram

Реклама