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Грызлов нервно отреагировал на планы Киева изменить Минские соглашения

12 декабря, 12:36

Российская сторона категорически против любых вмешательств в уже существующий документ по Донбассу

Борис Грызлов

Борис Грызлов / Фото: Сегодня

Россия возмутилась планами Киева пересмотреть Минские соглашения, подписанные в 2015 году, и наотрез отказывается от каких либо их изменений. Об этом заявил представитель РФ в Трехсторонней контактной группе Борис Грызлов.

По его словам, Москва не пойдет на изменение ни перечня мер по Донбассу, ни их очередности выполнения.

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"С киевской стороны прозвучали заявления о подготовке неких изменений в Минские договоренности. Подобные заявления носят провокационный характер и способны осложнить ситуацию на Донбассе. Вновь подчеркну: никаких изменений в Минские договоренности не будет и быть не может. Это касается и перечня мер, и последовательности их выполнения. Это было четко подтверждено на недавнем парижском саммите. Вся работа и Контактной группы, и "нормандского формата" направлена на их выполнение", – сказал Грызлов.

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Как сообщали новости "Сегодня", представитель Украины в политической подгруппе Трехсторонней контактной группы Алексей Резников заявлял, что Киев подготовит изменения в Минские соглашения к следующей встрече "Нормандской четверки". Подготовленную редакцию соглашений потом хотят обсудить с политическими советниками и министрами иностранных дел.

Напомним, ранее президент Владимир Зеленский назвал главную проблему Минских соглашений. Он называет "Минск" неэффективным и считает, что его нужно пересмотреть в "нормандском формате".

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Россия минские соглашения Борис Грызлов

Источник: ТАСС

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