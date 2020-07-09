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Грызлов "закатил истерику" после переговоров по Донбассу

9 июля, 14:58

Сергей Мартынец Сергей Мартынец

Вчера прошли переговоры в ТКГ и российская сторона не особо довольна их итогом

После того, как в Кремле заявляют об отсутствии "красных линий" по Донбассу, представитель России в Трехсторонней контактной группе Борис Грызлов закатил истерику, что Киев отказывается от диалога с боевиками.

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Об этом он рассказал по итогам вчерашних переговоров, передает УНН.

Он назвал единственный способ урегулировать конфликт на Донбассе.

"Это четкое, полное и последовательное выполнение обязательств Киева и Донбасса по Минским договоренностям. А это возможно сделать только в режиме прямого диалога по всем аспектам политического урегулирования между органами власти Киева, Донецка и Луганска", – сказал российский переговорщик.

Грызлов также высказал недовольство "перетасовкой" Киевом своих представителей в ТКГ (в состав подгрупп вошли депутаты, заместители министров, назначены представители ОРДЛО). По его мнению, это якобы "серьезно тормозит работу Контактной группы".

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ТКГ согласовала 13 участков для разминирования на Донбассе, но и здесь представитель РФ жалуется на украинскую делегацию, что она не согласилась на все 20 участков. Но увидел хотя бы позитив в договоренности о гарантии безопасности при проведении работ на контрольных пунктах въезда-выезда (КПВВ).

"Стороны договорились о гарантиях безопасности для создания инфраструктуры пропускных пунктов. Есть договоренность, что работы по инфраструктуре КПВВ должны быть завершены в течение четырех месяцев или раньше", – резюмировал Грызлов.

Как сообщали новости "Сегодня", 8 июля состоялось очередное заседание Трехсторонней контактной группы в режиме видеоконференции. Среди прочего Украина в очередной раз подтвердила готовность к скорейшему взаимному освобождению удерживаемыми лицами в формате "всех на всех" и отметила, что ожидает письменные подтверждения от оккупантов. В свою очередь представитель оккупированных территорий Донецкой области в ТКГ Денис Казанский рассказал о новых требованиях Кремля по Донбассу.

Все подробности в спецтеме Урегулирование на Донбассе

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Россия Донбасс переговоры в Минске ТКГ Борис Грызлов

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