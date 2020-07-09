Казанцев рассказал, какие требования Россия выдвигает на переговорах по Донбассу

Россияне потребовали сократить преамбулу закона об особом статусе и убрать упоминание о переселенцах

Российская сторона на переговорах по Донбассу выдвигает неприемлемые требования, чем фактически блокирует процесс урегулирования. Об это заявил журналист и представитель отдельных районов Донецкой области на переговорах в Минске Денис Казанский.

Реклама

"В ходе обсуждения закона об особом статусе Донбасса с российской стороной в очередной раз не удалось достигнуть консенсуса даже по преамбуле, не говоря уже о других принципиальных статьях, по которым вряд ли возможно в принципе договориться", - написал он в Facebook.

По его словам, на заседании снова поднимался вопрос Дебальцево и захваченных у Украины в нарушение Минских соглашений 1700 квадратных километров.

"Российские боевики, разумеется, возвращать их отказываются. И как в таких условиях можно говорить о выполнении Минских соглашений – не ясно", – отметил он.

Также, как сообщил Казанский, россияне потребовали сократить преамбулу закона об особом статусе и убрать из нее упоминание о возвращении и реинтеграции переселенцев.

Реклама

"То есть, РФ и ее боевики практически прямым текстом требуют вычеркнуть 1,5 млн выехавших людей. И понятно почему. Они боятся самого факта нашего существования, ведь мы портим их пропагандистскую картинку. Они боятся возвращения проукраински настроенного населения, которое с самого начала не признавало никаких "ЛДНР". Кроме того, они пользуются нашим захваченным имуществом, которое очень не хотят возвращать", – пишет журналист.

Читайте также: Будущее Минских соглашений: Лавров сделал циничное заявление

"Представитель ОРДЛО от РФ Родион Мирошник заявил, что 1,5 млн человек "это несущественный вопрос", и их следует убрать из преамбулы, чтобы не было лишнего текста. Вот такое отношение к жителям Донбасса у его "защитников", - добавил Казанский.

По словам журналиста, после ряда заседаний ТКГ уже очевидно, что всячески тормозит и заводит в тупик этот процесс именно российская сторона.

"Практически все предложения, которые выдвигает Украина, Россией и ее сателлитами не принимаются и блокируются. Преамбула закона об особом статусе – яркий тому пример. Как может убедиться каждый, в ней нет каких-либо острых и принципиальных тезисов. Это абзац текста с общим лейтмотивом "за все хорошее". Но даже такой текст россияне блокируют, требуя не упоминать переселенцев", - сообщил он.

Реклама

Ранее сообщалось, что на последнем заседании трехсторонняя контактная группа (Украина, Россия, ОБСЕ) предварительно согласовала 13 участков для разминирования на Донбассе. Для дальнейшей активизации работы по вопросам безопасности украинская делегация инициировала 14 июля дополнительное заседания соответствующей рабочей группы ТКГ.

Напомним, президент РФ Владимир Путин отреагировал на планы Киева изменить "Минск" и назвал свои условия по Донбассу.

Все подробности в спецтеме Урегулирование на Донбассе

Подпишись на наш telegram Только самое важное и интересное

Подписаться

Реклама