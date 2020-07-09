Трехсторонняя контактная группа (Украина, Россия, ОБСЕ) предварительно согласовала 13 участков для разминирования на Донбассе.

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В рамках этой работы и во исполнение договоренностей Парижского саммита "Нормандской четверки" было предварительно согласовано 13 участков для проведения работ по разминированию с возможностью дальнейшей обработки следующих семи участков", - говорится в сообщении.

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Для дальнейшей активизации работы по вопросам безопасности украинская делегация инициировала 14 июля дополнительное заседания соответствующей рабочей группы ТКГ.

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