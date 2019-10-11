Хаос в Минздраве: неизвестные люди бегают по министерству

Неизвестный мужчина лично и по телефону угрожает главе Департамента управления персоналом Минздрава

Фото из открытых источников

Неизвестные люди создали хаос в Министерстве здравоохранения, глава которого ранее рассказала о хлопотах, оставленных "в наследство" от предыдущей власти.

Об этом 11 октября на своей странице в Facebook сообщила генеральный директор Директората стратегического планирования и евроинтеграции Минздрава Ирина Литовченко.

"В Министерстве здравоохранения полно неизвестных людей. Они бегают по кабинетам, требуют документы у сотрудников, личные дела, приказы, поговорить наедине с директором департамента, отказываются представляться и просто убегают", – пишет чиновница.

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Фото: Iryna Lytovchenko/Facebook

Литовченко опубликовала фотографию мужчины, который, по ее словам, лично и по телефону угрожал директору Департамента управления персоналом Минздрава.

По словам чиновницы, мужчина представляет интересы Инны Солодкой, которую накануне собирались назначить временно исполняющей обязанности Государственного секретаря Минздрава и по указанию которой охрана министерства не записала имя нарушителя спокойствия.

"Составляем об этом соответствующий акт. Сотрудники напуганы. Алексей Гончарук сколько это еще будет продолжаться?" – обратилась Литовченко к премьер-министру Украины.

Напомним, что министр здравоохранения Украины Зоряна Скалецкая прокомментировала внутренние распри внутри ее ведомства, заверив в том, что работа министерства идет в обычном режиме.

Кроме того, как сообщали "Сегодня", ранее стало известно о проверке, которая ожидает всех сотрудников Министерства здравоохранения, а также учреждения, подконтрольные ведомству.

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