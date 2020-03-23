"Хайп равен мародерству": Зеленский ответил политикам по чрезвычайному положению

Пока Верховная Рада только планирует рассмотреть вопрос чрезвычайного положения, президент Владимир Зеленский уже призвал политиков не хайповать на этой теме. Об этом он сказал в своем новом видеообращении в Facebook.

Он возмущен заявлениями отдельных политиков, что власть якобы з счет чрезвычайного положения в стране намерена протащить какие-то непопулярные решения.

"Отдельно я хочу обратиться к некоторым политикам. В сложные для страны времена заниматься политическим хайпом, фактически, равно мародерству. Вы говорите, что власть введет чрезвычайное положение, чтобы под шумок протащить какие-то непопулярные решения. Могу сказать только одно: не судите других по себе. По своему опыту и своим, если можно их так назвать, жизненным принципам. Сегодня любые наши шаги имеют единую цель – сохранить жизнь и здоровье украинцев. Вообще во всей этой ситуации есть определенный парадокс: всем рекомендовано носить маски, но коронавирус на самом деле сбрасывает маски с людей. Потому что кто-то готов помогать, отдавая последнее, а кто-то готов зарабатывать на человеческой беде: повышает цены, придерживает маски на складах, пытается продать респираторы за границу. Все эти действия получат не только моральную оценку общества, но и юридическую оценку соответствующих правоохранительных органов", – сказал Зеленский.

Напомним, сегодня руководство парламента и лидеры фракций провели Согласительный совет в онлайн-режиме. В итоге они так и не приняли решение, когда будет проведено внеочередное заседание, но обсудили ряд "антикоронавирусных" законопроектов, которые будут вынесены в сессионный зал. В то же время во фракции "Голос" заявили, что большинство парламентских фракций против введения чрезвычайного положения.

В эксклюзивном интервью председатель Верховной Рады Дмитрий Разумков в программе "Сегодня. Итоги с Олегом Панютой" на телеканале "Украина" рассказывал, что Рада готовится к внеочередному заседанию. По его словам, сейчас разрабатывается ряд законопроектов для вынесения в сессионный зал и как только они будут готовы, депутаты соберутся в парламенте.

Отметим, что одним из главных вопросов будет введение чрезвычайного положения в Украине из-за коронавируса. Изначально в СМИ называлась дата 24 марта для проведения внеочередного заседания, хотя на сегодняшний день можно сказать, что вряд ли оно состоится завтра. Читайте подробней, что значит введение ЧП в Украине, и что об этом думает власть.

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