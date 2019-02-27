Хищения миллионов в "оборонке": Луценко назвал первые суммы

Государственная фискальная служба провела проверки некоторых предприятий и обнаружились серьезные цифры

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Хищения миллионов в "оборонке": Луценко назвал первые суммы //smm.ollcdn.net/i/image_610x343/media/image/5c7/6ac/4c4/5c76ac4c4a441.png //smm.ollcdn.net/i/image_150x100/media/image/5c7/6ac/4c4/5c76ac4c4a441.png 2019-02-27T17:28:10+02:00 Политика Государственная фискальная служба провела проверки некоторых предприятий и обнаружились серьезные цифры

Расследование в оборонной сфере выявило, что деятельность ряда предприятий привела к ущербу для государственного бюджета на 22 миллиона гривен. Также проверят еще 30 предприятий и будет установлен окончательный объем убытков для страны. Об этом рассказал на брифинге генеральный прокурор Юрий Луценко.

Он намекнул, что это еще не окончательная сумма убытков и на днях должны поступить новые данные по ряду предприятий.

"В ходе проверки ГФС (Государственной фискальной службой – ред.) контрагентов, их около 30 этих двух предприятий (ООО "Оптимумспецдеталь" и ООО "Ренал", которые фигурируют в расследовании журналистов – ред.), мы установили следующее: за прошлый год ГФС уже провела проверку 10 этих предприятий, и на днях мы получили ответ, что установленные убытки в госбюджет – около 22 млн гривен, еще по 30 предприятиям мы должны получить ответ буквально на днях. Общество требует информации, и, в принципе, я считаю работу господина Бигуса и его команды объективной и важной. Несмотря ни на что – ни на цвет флагов, ни на фамилии, ГПУ вела и будет вести это и другие дела до законной ответственности", – сказал Луценко.

Как на днях стало известно, журналистский проект "Наши деньги с Денисом Бигусом" обнародовал расследование, в котором утверждается, что якобы сын заместителя секретаря СНБО, главы Межведомственной комиссии по политике военно-технического сотрудничества и экспортного контроля Олега Гладковского причастен к схемам масштабного хищения бюджетных средств в оборонном комплексе. Как утверждается в расследовании журналистов, Игорь Гладковский в сговоре с другими чиновниками якобы скупали военные запчасти в России, а также на складах украинской армии, а цены на них часто не соответствовали каким-либо нормам качества и накручивались в разы. В расследовании указывается, что по сговору с руководством "Укроборонпрома" указанная продукция продавалась на предприятия украинского оборонпрома. Журналисты утверждают, что таким образом были хищения не менее 250 млн гривен. Позже стало известно, что президент Украины Петр Порошенко отстранил замсекретаря СНБО.

В свою очередь расследование журналистов прокомментировали и в "Укроборонпроме". В госконцерне расследование журналистов назвали манипулятивным и отметили, что оно ссылается на данные следствия по уголовным производствам в отношении компании "Оптимумспецдеталь".

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