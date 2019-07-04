Сделать стартовой
26,04
29,41
УКР
Главная Больше  Последние новости Украины

ГПУ объявила о подозрении главарю "ЛНР" Пасечнику

4 июля, 11:07

Луценко возмутило обращение лидера боевиков к президенту Украины Зеленскому

Фото: Twitter

Генеральный прокурор Юрий Луценко сообщил, что главарю т.н. "ЛНР" Леониду Пасечнику объявлено о подозрении. Об этом он сообщил в Facebook.

Его также возмутило обращение лидера боевиков к президенту Украины Владимиру Зеленскому.

"Чудодейственное подозрение. В понедельник ГПУ объявила подозрение "главе ЛНР" Пасечнику. За государственную измену, покушение на территориальную целостность и финансирование терроризма ему грозит до 15 лет с конфискацией. А уже в среду этот "мудак" сообщил президенту Украины о готовности вернуться в состав Украины под гарантии "особого статуса". Как генпрокурор, как гражданин и как отец солдата ВСУ, скажу прямо и на русском языке: возвращайся быстрей – браслеты (наручники) заждались", – написал Луценко.

Сам Пасечник в соцсетях писал, что якобы готов на воссоединение с Украиной, но на условиях особого статуса региона и признания некого права Донбасса на интеграцию с Российской Федерацией.

Как сообщили в ГПУ, главарь "ЛНР" подозревается в совершении уголовных преступлений, предусмотренных ч. 1 ст. 109 (действия, совершенные с целью насильственного изменения и свержения конституционного строя, а также захват государственной власти), ч. 2 ст. 110 (посягательство на территориальную целостность и неприкосновенность Украины), ч. 1 ст. 258-3 (руководство террористической организацией).

Как сообщали новости "Сегодня", в Италии прошел суд над вербовщиками "ДНР". Два члена банды получили по 32 месяца тюрьмы, а их подельника приговорили к 16 месяцам.

Читайте самые важные и интересные новости в нашем Telegram

Тег Луценко, Донбасс, ГПУ, Пасечник, подозрение

Вы сейчас просматриваете новость " ГПУ объявила о подозрении главарю "ЛНР" Пасечнику". Другие Последние новости Украины смотрите в блоке "Последние новости"

Источник:

Сегодня

Если вы нашли ошибку в тексте, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter
Орфографическая ошибка в тексте:
Послать сообщение об ошибке автору?
Сообщение должно содержать не более 250 символов
Выделите некорректный текст мышкой
Спасибо! Сообщение отправлено.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

У боевиков новые потери: в ВСУ показали ликвидированных предателей Украины

Сегодня, 10:05

Любители "русского мира" из Горловки и Шахтерска больше не побеспокоят воинов ООС на передовой

Путин снова влез во внутренние дела Украины: заговорил о Донбассе и церкви, придумал "неонацизм"

Сегодня, 07:33

Хозяин Кремля активно использует штампы кремлевской пропаганды

Боевики ударили из запрещенного вооружения на Донбассе: пятеро бойцов ВСУ ранены

Сегодня, 07:20

Ответным огнем ВСУ уничтожили одного оккупанта, еще семерых – ранили

Генпрокуратура направила запрос к Зеленскому из-за заявления пресс-секретаря о военных ВСУ

Сегодня, 01:59

Мендель сообщила о существовании случаев обстрелов украинскими военнослужащими гражданских объектов

Удивительные свойства обычного дегтярного мыла

​Как выглядели собаки 5 000 лет назад: фото

Ани Лорак обескуражила поклонников новостью

Диета №5: идеи блюд для здоровья печени

"Основной инстинкт": страсть, которая убивает

Тайна перевала Дятлова - тела перемещали в сторону леса

Как оформить душевую зону в ванной: 9 интересных вариантов

Скоро у России отберут главное золото Сочи-2014

Генрих Мхитарян женился на дочери армянского бизнесмена

Голодать не придется: способы сушиться и худеть за счет питания

Самая красивая девочка на Земле выросла. Присядьте, вот кем стала

Через 100 лет раскрыт секрет происхождения Владимира Ленина

Бензин дешевеет: каких цен на горючее ждать водителям в июле

Вчера, 07:37

Только за июнь АЗС опустили ценники на стелах на 10-30 копеек

Новые паспорта для украинцев: когда начнем получать безусловный доход от государства

Вчера, 07:19

У президента обещали младенцам процент от доходов страны. Эксперты: идея хороша, но трудновыполнима

Какой будет погода в июле: от шквалов и гроз до засухи

2 июля, 07:19

Синоптики обещают много жарких дней и температурные рекорды

Разведение войск в Станице Луганской: эксперты объяснили – "зрада" или "перемога"

2 июля, 07:00

Стоит ли опасаться наступления боевиков у Станицы Луганской

Смерть на дне чашки или как нас убивают электрочайники?

"Сладкое лекарство": Что лечит черешня в организме человека

Как спастись от клещей
Продолжая просмотр сайта, вы соглашаетесь с тем, что ознакомились с обновленной политикой конфиденциальности и соглашаетесь на использование файлов cookie.
Соглашаюсь