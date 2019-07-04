ГПУ объявила о подозрении главарю "ЛНР" Пасечнику

Луценко возмутило обращение лидера боевиков к президенту Украины Зеленскому

Фото: Twitter

Генеральный прокурор Юрий Луценко сообщил, что главарю т.н. "ЛНР" Леониду Пасечнику объявлено о подозрении. Об этом он сообщил в Facebook.

Его также возмутило обращение лидера боевиков к президенту Украины Владимиру Зеленскому.

"Чудодейственное подозрение. В понедельник ГПУ объявила подозрение "главе ЛНР" Пасечнику. За государственную измену, покушение на территориальную целостность и финансирование терроризма ему грозит до 15 лет с конфискацией. А уже в среду этот "мудак" сообщил президенту Украины о готовности вернуться в состав Украины под гарантии "особого статуса". Как генпрокурор, как гражданин и как отец солдата ВСУ, скажу прямо и на русском языке: возвращайся быстрей – браслеты (наручники) заждались", – написал Луценко.

Сам Пасечник в соцсетях писал, что якобы готов на воссоединение с Украиной, но на условиях особого статуса региона и признания некого права Донбасса на интеграцию с Российской Федерацией.

Как сообщили в ГПУ, главарь "ЛНР" подозревается в совершении уголовных преступлений, предусмотренных ч. 1 ст. 109 (действия, совершенные с целью насильственного изменения и свержения конституционного строя, а также захват государственной власти), ч. 2 ст. 110 (посягательство на территориальную целостность и неприкосновенность Украины), ч. 1 ст. 258-3 (руководство террористической организацией).

Как сообщали новости "Сегодня", в Италии прошел суд над вербовщиками "ДНР". Два члена банды получили по 32 месяца тюрьмы, а их подельника приговорили к 16 месяцам.

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