Холодницкий отреагировал на призыв посла США Йованович уволить его
Антикоррупционный прокурор пообещал, что в понедельник будет что-то "интересное"
Глава Антикоррупционной прокуратуры Назар Холодницкий отказался комментировать призыв посла США в Украине Мари Йованович уволить его.
Об этом он сказал в комментарии РБК-Украина.
Он отметил, что комментировать заявление американского дипломата должно Министерство иностранных дел Украины, а сам он пообещал что-то "интересное" в понедельник.
"Я не могу комментировать дипломатов. Пусть дипломатов комментируют дипломаты. Я думаю, пусть комментирует МИД. Я не уполномочен на дипломатические отношения с любым другим государством. Комментировать пока нечего. Подождите понедельника. В понедельник все прокомментируют. Ждите, будет интересно в понедельник. Я просто не дам возможности обливать грязью САП и переводить стрелки. Никакой пресс-конференции, мы просто выполняем работу: надо показать, кто работает, а кто...", – сказал Холодницкий.
Отметим, что во время вчерашнего информационного марафона "Диалоги во времени" в Киеве американский дипломат сделала еще несколько громких заявлений. Так, например она призвала Верховную Раду снять депутатскую неприкосновенность.
Комментируя скандал в оборонной сфере посол США призвала рассекретить госзаказы "Укроборонпрома". По ее словам, это должно помочь сделать сферу обороны более прозрачной и избавить от коррупции.
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