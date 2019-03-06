Холодницкий отреагировал на призыв посла США Йованович уволить его

Антикоррупционный прокурор пообещал, что в понедельник будет что-то "интересное"

Фото: Facebook

Холодницкий отреагировал на призыв посла США Йованович уволить его //smm.ollcdn.net/i/image_610x343/media/image/5c7/fc5/77e/5c7fc577e981b.jpg //smm.ollcdn.net/i/image_150x100/media/image/5c7/fc5/77e/5c7fc577e981b.jpg 2019-03-06T15:06:05+02:00 Политика Антикоррупционный прокурор пообещал, что в понедельник будет что-то «интересное»

Глава Антикоррупционной прокуратуры Назар Холодницкий отказался комментировать призыв посла США в Украине Мари Йованович уволить его.

Об этом он сказал в комментарии РБК-Украина.

Он отметил, что комментировать заявление американского дипломата должно Министерство иностранных дел Украины, а сам он пообещал что-то "интересное" в понедельник.

"Я не могу комментировать дипломатов. Пусть дипломатов комментируют дипломаты. Я думаю, пусть комментирует МИД. Я не уполномочен на дипломатические отношения с любым другим государством. Комментировать пока нечего. Подождите понедельника. В понедельник все прокомментируют. Ждите, будет интересно в понедельник. Я просто не дам возможности обливать грязью САП и переводить стрелки. Никакой пресс-конференции, мы просто выполняем работу: надо показать, кто работает, а кто...", – сказал Холодницкий.

Отметим, что во время вчерашнего информационного марафона "Диалоги во времени" в Киеве американский дипломат сделала еще несколько громких заявлений. Так, например она призвала Верховную Раду снять депутатскую неприкосновенность.

Комментируя скандал в оборонной сфере посол США призвала рассекретить госзаказы "Укроборонпрома". По ее словам, это должно помочь сделать сферу обороны более прозрачной и избавить от коррупции.

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