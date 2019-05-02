Хороший буквоедский ход: зачем Зеленскому аудит полномочий президента

Эксперт рассказал о логичном последствии такого шага

Фото: AFP

Аудит президентский полномочий, который планирует провести команда новоизбранного главы Украины Владимира Зеленского, – это анализ ситуации, сложившейся с институтом президента.

Об этом в комментарии сайту "Сегодня" рассказал председатель правления Центра прикладных политических исследований "Пента" Владимир Фесенко.

По его словам, не стоит понимать слово "аудит" в прямом смысле. При этом само решение политолог считает нестандартным.

"Надо учитывать, что в команде Зеленского много юристов, компетентных и въедливых в хорошем смысле слова. И, видимо, они мыслят не как политики, а как юристы. Вот они и принимают "актив" в виде института президента. Они хотят разобраться, какая ситуация с юридическими возможностями полномочий президента, какие работают, какие нет. Тем более, есть много связанных полномочий. Например, ряд кадровых полномочий президента реализуются либо через Верховную Раду, либо во взаимодействии с Кабмином. Они хотят разобраться. Это хороший буквоедский ход, потому что они будут принимать дела у команды Порошенко и, видимо, хотят проанализировать, какая ситуация там сложилась", – говорит Фесенко.

Как считает эксперт, после этого команда Зеленского может представить законопроект о президенте Украины. И такой документ сегодня необходим стране.

"Самый естественный шаг после такого аудита – это подготовка законопроекта о президенте Украины. У нас есть закон о Кабмине, есть регламент ВРУ, есть законы о прокуратуре, об СБУ, а вот закона о президенте нет. И у нас есть много нерегулируемых вопросов. К примеру, статус президента в отставке, пенсионное обеспечение президента – он у нас не указано. В связи с этим сейчас самый богатый президент – Ющенко, а самый бедный – Кравчук", – добавляет политолог.

При этом, по мнению Фесенко, более правильно, если с таким документом выступит сам новоизбранный президент, а не депутаты.

"С таким документом должен выступать сам президент, а не так, как сейчас некоторые депутаты пытаются выступить с подобными проектами", – подытожил эксперт.

Напомним, после объявления результатов президентских выборов, в Центральной избирательной комиссии рассказали, как теперь называть Зеленского до инаугурации и когда он получит президентскую "корочку".

В свою очередь у Зеленского вспомнили об НСК "Олимпийский" и заговорили о приглашениях в связи с будущей инаугурацией. Журналисты "Сегодня" выясняли, где и когда пройдет инаугурация Зеленского.

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