Хорватия отблагодарила Украину за признание независимости: Кулеба показал как

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Вице-премьер-министр Украины по вопросам европейской и евроантлантической интеграции Дмитрий Кулеба начал официальный визит в Хорватию, где несколько недель назад арестовали украинца, который перевозил нелегалов.

Вице-премьер прибыл в эту страну 28 ноября, в связи с чем опубликовал на своей странице символическое фото – с Украинской улицы в Загребе.

Фото: twitter.com/DmytroKuleba

"Вчера прибыл с официальным визитом в Хорватию. Посмотрите, какая классная улица есть в Загребе! Названа так потому, что Украина первой среди государств-членов ООН признала независимость Хорватии", – подписал снимок Кулеба.

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Современная Хорватия провозгласила независимость от Югославии 25 июня 1991 года. Официально первой страной (в том числе, и среди членов ООН), признавшей новосозданное государство, стала Исландия (19 декабря того же года).

Украина же, как и ряд других постсоветских государств, признала Хорватию еще раньше – осенью-91. Однако на тот момент Украина сама не являлась международно признанным государством.

Однако улица Украинская в Загребе действительно была открыта именно в знак благодарности за признание хорватской независимости. Она расположена на востоке города. Украинская диаспора ежегодно проводит на ней праздники и различные мероприятия.

В 2001 году здесь посадили привезенный из Украины каштан как знак дружбы двух народов. В 2015 году на улице открыли памятник писателю Тарасу Шевченко.

Напомним, что ранее в этом месяце в польском Кракове установили памятник королеве Анне Киевской – реплику скульптуры, которая стоит в Киеве. Памятник установили на территории Дворца Вельопольських, а вокруг него рассадили 21 куст белых роз сорта Anne de Kyiv.

А вот в украинской столице в этом году появилась улица Джона Маккейна. Именем покойного американского сенатора переназвали улицу Ивана Кудри в Печерском районе Киева.

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