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В Хорватии поймали украинца, перевозившего людей в деревянном ящике: видео

7 ноября, 18:56

Запертые люди представились гражданами Ирана и Ирака

Людей в забитом наглухо ящике нашли в грузовике на востоке Хорватии. Авто остановили для обычной проверки, а когда открыли кузов, услышали голоса. В коробке без вентиляции обнаружили трех мужчин, двух женщин и четырех подростков. Они назвались гражданами Ирана и Ирака. За рулем автомобиля был 21-летний украинец, его взяли под стражу. Подозревают в контрабанде людей.

Напомним, ранее мы писали о скандале с торговлей людьми – полиция Крыма объявила подозрение троим фигурантам. Как сообщили в пресс-службе Нацполиции, во время досудебного расследования было установлено, что подозреваемые начиная с 2013 года вербовали моряков, находившихся в сложном материальном положении.

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Также новости "Сегодня" писали о том, что ранее Европейский суд в Люксембурге разрешил Германии высылать тех, кому было отказано в получении убежища, в другие страны Евросоюза, даже если там есть недостатки в системе социальной поддержки. При этом, как решили в суде, ни бедность, ни сильное ухудшение материального положения не является достаточной причиной для отмены высылки.

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Фото: twitter.com/@UnitedNationsRU

Мы также писали о решении греческих властей начать массовую депортацию обитателей лагеря беженцев "Мориа" на острове Лесбос – его придется покинуть 10 из 13 тысяч мигрантов, которые там поселились.

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Хорватия контрабанда нелегальные мигранты

Источник: Сегодня

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