Хорватский сценарий для Украины: в Европе обсудили пути разрешения военного конфликта на Донбассе

Как использовать хорвасткий опыт в Украине и подходит ли он нам – обсуждали политики, дипломаты и европейские эксперты

Хорватский сценарий для Украины. Политики, дипломаты и эксперты со всей Европы накануне собрались в Загребе. Обсуждали пути разрешения военного конфликта на Донбассе. Как хорватам удалось закончить войну и какой опыт полезен для Украины. Мнения экспертов собрал корреспондент "Сегодня" Юрий Гула.

Вчера в центре хорватской столицы звучат национальные песни, местные жители беззаботно прогуливаются улицами, мощенными брусчаткой.



А 27 лет назад, в 91-ом, сюда пришла война. Югославия – распадается. Хорватия становится независимой – а сербы, проживающие тут, провозглашают свою автономию – Краину. Конфликт то затихал, то разгорался. Но спустя 4 года, в 95-м, хорватская армия проводит спецоперацию "Буря"

В ответ на это – краинские сербы открыли артиллерийский огонь по столице Хорватии.

В мае 95-го центр Загреба подвергся двум массированным ракетным ударам со стороны сил самоправозглашенной республики Сербская Краина, ранения получили 175 мирных жителей. Семеро – погибли.

"Буря" утихла спустя 4 дня. Хорваты взяли под контроль мятежный регион. Сербскую краину – ликвидировали.

Как использовать хорвасткий опыт в Украине и подходит ли он нам – обсуждали политики, дипломаты и европейские эксперты. Кристиан Вершутц – один из них. Он регулярно посещает оккупированные территории на востоке Украины.

"В Донецке я был в марте этого года и могу сказать, что город выживает. Он до сих пор живет за счет инвестиций футбольного евро. А подходит ли вам балканский опыт? Частично. Нужно учитывать геополитику. Но думаю, что идеальной стратегии сейчас нет", – говорит эксперт, журналист австрийского телеканала "ORF" Кристиан Фердинанд Вершутц.

Только переговоры смогут приблизить окончание войны – говорит городской голова прифронтового Мариуполя.

"Мы много говорим о том, что у нас есть отличия в Украине, ищем эти отличия, ищем в чем мы разные. Ключевое, что делают балканские страны – ищут то, что их объединяет. Нужно садиться за стол переговоров", – считает городской голова Мариуполя Вадим Бойченко.

Универсального рецепта мира международные эксперты не предложили. Но что войну на Донбассе нужно заканчивать не силой, а словом – участники форума уверены.

"Военного решения конфликта на Донбассе не существует. Об этом говорили абсолютно все. Есть исключительно политико-дипломатический способ. Никто за нас наши проблемы не решит. Ни Курт Волкер. Ни Сурков. Ни иные посредники. Мы сами должны взять судьбу своей страны в свои руки", – говорит народный депутат, фракция партии "Оппозиционный блок" Вадим Новинский.

Но главное сейчас – развести войска и прекратить обстрелы. И только после этого вводить миротворческую миссию на Донбасс.

Напомним, Меркель и Путин сделали заявление по миротворцам на Донбассе.

Напомним, президент Украины Петр Порошенко по итогам переговоров с президентом Франции Эммануэлем Макроном и канцлером ФРГ Ангелой Меркель заявил, что Россия должна перестать блокировать вопрос миротворцев на Донбассе в Совете безопасности ООН и поддержать резолюцию, где была бы имплементирована "дорожная карта" с учетом Минских соглашений.

По его словам, один из первых пунктов "Минска" – установление безопасности в зоне боевых действий – невозможно выполнить без миротворцев.

Также мы писали, что Матиос выступил за создание военного бюро расследований.