Хотели минуту молчания по Захарченко, а получили "Слава Украине": боевики опозорились в Минске

Сегодня, 17:23

Украинская делегация так почтила память погибших украинцев, что боевиков "затрясло как нечистую силу от ладана", рассказала Геращенко

Переговоры в Минске. Фото: AFP
Переговоры в Минске. Фото: AFP

На переговорах подгрупп Трехсторонней контактной группы в Минске украинская делегация отказались почтить минутой молчания погибшего главаря т.н. "ДНР" Александра Захарченко, а вместо этого словами "Слава Украине, Героям слава" унизили представителей боевиков и россиян. Об этом рассказала представитель Украины в гуманитарной подгруппе ТКГ, вице-спикер Верховной Рады Ирина Геращенко.

По ее совам, представители ОРДЛО на заседаниях подгрупп и ТКГ пытались устроить "дешевую провокацию" с минутой молчания по Захарченко, однако украинская сторона жестко отреагировала.

"Украинская делегация, конечно, сразу же вышла из зала, оставив ОРДЛО с русскими самим поминать традиции своих подельников. А когда мы вернулись в зал, то обратились к ОБСЕ с призывом почтить минутой молчания настоящих Героев – тысячи украинцев, убитых в результате российской агрессии на Донбассе. Украинская делегация вся встала. Россияне, которые несут ответственность за каждого убитого украинца, и их манкруты – сидели. Мы почтили наших погибших. "Слава Украине" воскликнули мы так, что вздрогнул позолоченный минский зал, и наши ребята на небе услышали. "Героям слава!" – это уже услышал весь Президент-отель. И да, их трясло как нечистую силу от ладана", – рассказала Геращенко.

Как рассказывала политик, на переговорах в Минске Россия отказалась предоставить информацию ОБСЕ о присутствии в Донецке специалистов ФСБ, которые якобы расследуют убийство главаря боевиков, тем самым признав оккупацию Донбасса.

Напомним, в пятницу вечером, 31 августа, в Донецке в одном из кафе прогремел мощный взрыв, в результате которого был убит Захарченко. Как сообщали подконтрольные боевикам СМИ, всего пострадали 11 человек от взрыва, а кроме Захарченко погиб еще один человек: личный телохранитель главаря боевиков – 44 летний житель Донецка Вячеслав Доценко (позывной "Славян"). Читайте все подробности ликвидации Захарченко в Донецке.
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"Сегодня"

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