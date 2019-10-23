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Инфраструктурная сеть по всей Украине: Гончарук раскрыл планы по децентрализации

23 октября, 10:21

Глава правительства пообещал продолжения реформы децентрализации и больше полномочий местным чиновникам

/ Фото: Кабинет министров Украины

Премьер-министр Алексей Гончарук провел совещание с представителями Ассоциации городов Украины, на котором четко дал понять – реформа децентрализации точно будет продолжаться и раскрыл представителям регионов некоторые детали, сообщает пресс-служба Кабмина.

На встрече обсудили начало отопительного сезона в Украине, привлечение инвестиций в регионы и распределение субвенций. Премьер отметил важность сотрудничество центральных и местных властей.

"От эффективного сотрудничества правительства и местных органов власти зависит качество жизни украинцев. Для человека не имеет значения, из какого кармана будут профинансированы решения его проблем. Мы с вами в одной лодке и должны вместе решать проблемы людей. Реформа децентрализации точно будет продолжаться. И в ее рамках общины получат больше полномочий", – сказал Гончарук и подчеркнул, что правительство открыто к сотрудничеству и подобные совещания будут регулярными.

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Также глава правительства проинформировал мэров городов о работе над созданием функциональной инфраструктурной сети по всей Украине.

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Фото: Офис Президента Украины

"Что такое функциональная сеть? Это образовательная сеть, медицинская, безопасность, юстиция. У нас в Программе действий правительства есть четкие стандарты, которые государство будет гарантировать украинцам – "скорая" имеет приезжать за 10 минут в городе, врач должен быть не далее 7 км в сельской местности, каждый ребенок должен ходить в детский сад и так далее. Мы собрали по министерствам информацию по объектам, относящимся к этим сетям, и нанесли ее на инфраструктурную карту. Сейчас на ней более 110 тыс. объектов по всей стране. На прошлой неделе мы направили карту в области, чтобы они добавили все инфраструктурные объекты, которых не хватает: в каком районе нужна школа, в котором садик, а в каком – больница", – сказал премьер-министр.

Как сообщали новости "Сегодня", в рамках децентрализации правительство планирует отойти от модели добровольного объединения общин. Кабмин планирует переходить к объединению согласно перспективным планам.

Напомним, в марте предыдущий премьер-министр Владимир Гройсман подводил итоги децентрализации в Украине. Подробней смотрите на видео:

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Кабинет министров децентрализация Алексей Гончарук

Источник: Сегодня

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